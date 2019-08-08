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Cankurtaranlar bayramda görev başında

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaranları, bayram tatili boyunca Kocaeli'de 11 sahil bölgesinde nöbette olacak.

Cankurtaranlar bayramda görev başında, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaranları, bayram tatili boyunca Kocaeli'de 11 sahil bölgesinde nöbette olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Kurban Bayramı'nda Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görevde olacak. Bayram tatili nedeniyle sahil bölgelerinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yoğun mesai yapacak. Cankurtaranlar Karamürsel Altın Kemer, Darıca Sahil Parkı, Bayramoğlu, Bayramoğlu Kadınlar plajı ve Karadeniz sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Miço Koyu olmak üzere 11 bölgede çalışmalarını sürdürecek. Cankurtaran ekipleri Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 14.00'de göreve başlayacak.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, İHH Kocaeli Şubesi, Mercan Yüzme Kulübü, Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü'nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor. - KOCAELİ
Kurban Bayramı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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