Çavuşoğlu'dan Yunan Mevkidaşına Fetö Tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos'un ülkesindeki FETÖ üyelerine yönelik sözlerini eleştirerek, "'Kimin darbeci olduğunu bilemeyiz' diyorsun ama askeri kıyafet içindeki 8 hain asker helikopterle ülkenize kaçmıştır. Hükümetiniz de bunu kabul etmiştir. Bunların iadesi mümkündü. Helikopter Türkiye 'ye gönderildi ama bu şahıslar orada kaldı. Bu iş mahkemeye bırakılmadan, darbeden çok çekmiş Yunanistan'ın bunları iade etmesi gerekiyor. Bu kişiler darbeciydi ve askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Antalya 'nın turizm bölgesi Belek 'teki Regnum Otel'deki ikili görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Ankara ziyaretinde hemfikir olunan konuları, pozitif gündeme yönelik görüşmeleri ele aldıklarını söyledi. Bölgedeki fırsatları birlikte değerlendirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, güven artırıcı konularda askerlerin ve bakanların bir araya gelmesinde fayda olduğu vurguladı. Önümüzdeki günlerde teknik ve bakan düzeyinde görüşmeler gerçekleşeceğini belirten Çavuşoğlu, iki dışişleri bakanının 12 Nisan'da yeniden bir araya geleceklerini söyledi.2 HAZİRAN'DA RO-RO SEFERLERİ BAŞLAYACAKEkonomik işbirliğini güçlendirme arzusunda olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "İstanbul-Selanik tren projesi ile Çeşme ile Lavrion arasında ro-ro seferleri 2 Haziran'da başlayacak. İki ülkenin yararına olacak. Zor meseleleri istişare yoluyla görüşmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yunanistan'daki Türk azınlıklar ve Türkiye'deki Rum azınlıklar konusunda neler yapmamız gerektiğini birlikte değerlendirdik. Ege konularının yanında Doğu Akdeniz konularının, özellikle Kıbrıs konusunu ele alıyoruz. Kıbrıs'ta yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için öncelikle kendi aramızda gayriresmi istişarelerde, neyi nasıl müzakere edeceğimiz konusunda mutabakata varmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda hemfikiriz. İlk fırsatta, seçimlerden sonra ben de Yunanistan'a giderek bu konuları görüşeceğiz. Başka başarısızlığı hazmedecek durumda değiliz. Laf olsun diye müzakerelere başlamayalım, sonuç odaklı bir müzakere olsun, ucu açık bir müzakere olmasın. Çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edeceği çözüme ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE DIŞLANARAK BİR YERE VARILAMAZ'Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerinin, görüşmelerinde gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Katrougalos'un Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğine yönelik fikirlerini doğru buluyoruz. Burada Türkiye'nin dahil edilmediği hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin burada uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır. Türkiye'yi dışlayarak bir yere varılmayacağını Dışişleri Bakanı olarak bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.İKİ BAKAN GARANTİ KONUSUNDA ANLAŞAMADIKıbrıs'ta enerji kaynakları ile ilgili Türkiye açısından iki nokta olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarıdır. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj hakkı vardır. İKinci konu ise KKTC 'yi ilgilendiren nokta. Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerinde Kıbrıs Türk halkının hakları var. Bunu herkes kabul ediyor. Başından beri bizim basit talebimiz oldu. Kıbrıs Türk halkının hakları garanti altına alınsın. İki ülke garanti olamayacaksa AB üzerinden ya da başka formüllerle bu yapılabilir. Bu konuda her türlü esnekliği gösterdik. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis hakkının olduğunu kabul etmesine rağmen bunu garanti altına alamayacağını söylemesinin ardından biz de tek taraflı çalışmalara karşı olduğumuz için bize ruhsat veren özel şirketlerden sonra sismik araştırmaları yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte sondaj çalışmalarına başlayacağız. Bu konu basit çözülebilirdi. Bir fon kurulmasına yönelik teklifler var. Türkiye kendi alanlarında haklarını tabi ki kullanacak. KKTC'nin haklarını garanti olarak muhafaza görevi vardır. Bu uluslararası hukuktan kaynaklı yetkidir. Garanti konusu çağdışı değildir. Tek taraflı sondaj çalışmalarını görüyoruz. Türkiye'nin garantörlüğü artık daha da önemli. KKTC ile Rum kesimi arasında devam eden müzakerelerde Türk tarafı ile yetkileri paylaşmak istemeyen bir Rum yönetimi var. Siyasi eşitliği kabul etmesine rağmen siyasi eşitsizlikten vazgeçen Anastasiadis var. Garantilerin ve güvenlik anlaşmalarının çağdışı olduğu iddia etmek bize göre gerçekçi bir yaklaşım değildir" diye konuştu.AZINLIKLAR KONUSUUluslararası hukukun azınlıklar konusundaki kararlarının 10 yıldır uygulanmadığını belirten Çavuşoğlu, "Oradaki Türklere Türk bile diyemiyorsak haklarını nasıl vereceksiniz. AİHM'nin bağlayıcı kararlarını uygulamamız lazım. 17 yıldır azınlıklara birçok hakları verdik. Daha da üzerinde çalıştığımız konular var. Yunanistan'da okullar kapatılırken biz 3-5 öğrenciye bile okul açıyoruz. Samimi yaklaşırsak Rum ve Türk azınlıkları hakkında iki devlet daha iyilerini yapabilir. Yeter ki samimi olalım" dedi.YUNANİSTAN'DAKİ FETÖ ÜYELERİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'daki terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruyu da yanıtladı. İkili görüşmede bu konuyu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu konulardaki beklentimi her görüşmede dile getiriyoruz. Bu sorunun çözülememesi, 8 FETÖ'cü askerin iade edilmemesi nedeniyle özellikle Yunanistan'a kara yoluyla kaçışın arttığını görüyoruz. 'Yunanistan vermeyecek' anlayışıyla bazı FETÖ mensuplarının kaçtığını ve kaçmaya teşebbüs ederken çok sayıda FETÖ mensubunun yakalandığını biliyorsunuz" dedi.Yunan Bakanın ülkesindeki FETÖ üyelerine yönelik sözlerinden sonra tekrar konuyu ele alan Çavuşoğlu, "'Kimin darbeci olduğunu bilemeyiz' diyorsun ama askeri kıyafet içindeki 8 hain asker helikopter ile ülkenize kaçmıştır. Hükümetiniz de bunu kabul etmiştir. Bunların iadesi mümkündü. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar orada kaldı. Bu iş mahkemeye bırakılmadan, darbeden çok çekmiş Yunanistan'ın bunları iade etmesi gerekiyor. Bu kişiler darbeciydi ve askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar" diye konuştu.YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORBakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman destek olduğunu söyledi. İlişkilerde bazen gerginlikler olsa da Yunanistan'ın destek vermeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, " Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik aldığı karar bağlayıcı değildir. AP, giderek sayısı artan ırkçı, radikal milletvekillerinden dolayı artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunmaktan uzaklaşmıştır" dedi.SEÇİMLER GÖRÜŞMELERİ NASIL ETKİLİYOR?Bir gazetecinin iki ülkede yaklaşan seçimler olduğunu, bunun görüşmeleri nasıl etkilediği sorusuna Çavuşoğlu, "Bu süreçte önemli adımlar atmak önemli. Bu ortamda Yunanistan'ın ve Türkiye'nin adımlar atması, sorudaki gibi muhalefetin kötüye kullanması ya da oluşan negatif bir ortamdan dolayı etkilenmediğimizi ve popülizme kapılmadığımızı gösteriyor. Barışçı yoldan çözülmesi gerekiyor. Popülizm yok. Türkiye kamuoyunun arzusu aynısıdır. Kötüye kullanan muhalefet ve medyamız yok. Yunanistan önemli bir komşumuzdur. Sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek kapasitemiz var" yanıtını verdi.- Antalya