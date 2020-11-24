Çavuşoğlu: "PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor"

24.11.2020 14:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumu 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (3) "Bugüne kadar, yurtdışı teşkilatımın, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve bu örgütün bulunduğu ülke için de tehdit teşkil ettiğini anlatmak için yaptığı girişimlerin sayısı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumu 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (3)

"Bugüne kadar, yurtdışı teşkilatımın, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve bu örgütün bulunduğu ülke için de tehdit teşkil ettiğini anlatmak için yaptığı girişimlerin sayısı 16 bini geçti"

-"PKK/PYD/ YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor" Çavuşoğlu, teröre karşı verilen mücadelenin sürdüğünü kaydederek "PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki propaganda, eleman toplama, lobi, finansman gibi faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor. Bu bağlamda, ikili ve çok taraflı platformlarda çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Aynı şekilde, terör örgütü FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için de yoğun mesai içinde olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar, yurtdışı teşkilatımın, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve bu örgütün bulunduğu ülke için de tehdit teşkil ettiğini anlatmak için yaptığı girişimlerin sayısı 16 bini geçti." ifadesini kullandı. ABD'de bu ay FETÖ okullarına verilen para cezası örneğinde olduğu gibi, bu konuda somut sonuçlar alınmaya devam edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ'nün arz ettiği tehlikenin bilincine varan bazı ülkelerin de örgüt mensuplarını topraklarından çıkardığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, Türk Maarif Vakfı (TMV) ile omuz omuza yürütülen çabalarla, 40 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen veya tamamen sona ermesinin sağlandığını bilgisini paylaştı. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Yabancı Terörist Savaşçılardan (YTS) kaynaklanan tehditler konusunda da etkin tedbirleri sürdürdüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda uluslararası çabalarda öncü rol oynadıklarını kaydetti. - NATO, Rusya ve bölgesel ilişkiler Çavuşoğlu, 68 yıldır üyesi olduğu NATO'nun, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının temel unsuru olduğunu belirterek "Ulusal adımlarımızın yanı sıra, NATO kanalıyla da bölgemiz ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın tesisine ciddi katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye'yi yakından ilgilendiren tüm güvenlik ve savunma gayretlerine, ulusal çıkarlar doğrultusunda, yerli imkan ve kabiliyetleri kullanmak suretiyle katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz, dış politikamızın önemli bir boyutunu teşkil ediyor. İlişkilerimiz, ortak çıkar ve karşılıklı saygı temelinde, olumlu seyrini koruyor." dedi. Çavuşoğlu, Rusya ile ikili ilişkilerde öne çıkan başlıkların 8 Ocak'ta açılışı yapılan TürkAkım boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi projeler olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın ilk 9 ayında Rusya ile ikili ticaret hacminin 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve Rus turist sayısının Ekim itibarıyla 1,9 milyon seviyesine ulaşmasının ikili ilişkilerin düzeyini ortaya koyduğunu vurguladı. Son dönemde birçok bölgesel meselenin ortak gündeme taşındığını belirten Çavuşoğlu, Suriye ve Libya'ya dışında Yukarı Karabağ'ın da Rusya'yla yakın diyalog gerektiren bir konu olarak öne çıktığını vurguladı. Çavuşoğlu, bu konularda Rusya'yla anlaşamadıkları hususlar olması durumunda "diyaloğu canlı tutup" ortak paydalarda buluşmaya önem verdiklerini belirtti. Ukrayna'yla ilişkilerin de 2011'de tesis edilen stratejik ortaklık temelinde geliştiğini kaydeden Çavuşoğlu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, " Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması için tüm uluslararası çabaları destekliyoruz. Kırım Tatarlarının hak ve çıkarlarının korunması için de ikili ve çok taraflı platformlarda çaba sarf ediyor, soydaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor
Çavuşoğlu: PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor
Çavuşoğlu: PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor
Çavuşoğlu: PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'PKK/PYD/YPG'nin yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi çabalarımız sürüyor' - Son Dakika


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