ÇBK Mersin EuroCup'ta Panathinaikos ile Eşleşti

02.02.2026 13:59
ÇBK Mersin, EuroCup çeyrek finalinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Hedef finale çıkmak.

TÜRKİYE Basketbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Çimsa ÇBK Mersin, EruoCup çeyrek final turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Basketbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Çimsa ÇBK Mersin, sezona EuroLeague grup etabında başladı. Geçen sezon final oynadığı EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Mersin ekibi, grubunu son sırada bitirdi. Yoluna EuroCup'ta devam eden ÇBK Mersin, Litvanya ekibi Kibirkstis'i iki maçta da farklı geçerek çeyrek finale yükseldi. Mersin ekibi çeyrek finalde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile eşleşti. Turun ilk maçı 5 Şubat'ta Yunanistan da, rövanş ise 12 Şubat da Mersin'de oynanacak. Hazırlıklarını başantrenör George Dikeoulakos önderliğinde sürdüren geçtiğimiz yılın EuroLeague finalistinde hedef EuroCup'ta final oynayıp kupayı müzesine götürmek.

DİKEOULAKOS: HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ADIM ADIM İLERLEMEMİZ GEREKİYOR

Turu değerlendiren ÇBK Mersin başantrenörü George Dikeoulakos, "Özel bir eşleşme bizim için. Ama biz daha iyi takımız. Hem içeride hem dışarıda pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz yüksek. Hedefe ulaşmak için adım adım ilerlememiz gerekiyor. İlk adım da Panathinaikos" dedi.

ASENA YALÇIN: BİZ FİNALLERİN TAKIMIYIZ

Takım kaptanı Asena Yalçın, da ev sahibi avantajı ile turu geçmek istediklerini söyledi. Yalçın, "Panathinaikos ile çeyrek final oynayacağız. Panathinaikos çok iyi bir takım. Çeyrek finali geçip yarı finale kalmak istiyoruz. Ev sahibi avantajımız var. Önce deplasmanda oynayacağız ardından buraya geleceğiz. Burada taraftarımızla beraber son dörde kalmak istiyoruz. Biz finallerin takımıyız. Hem ligde hem Avrupa'da finaller oynadık. EuroCup'ı ülkemize getirmek istiyoruz. Umarım kupayı Mersin halkına hediye ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
