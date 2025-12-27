İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

27.12.2025 16:51  Güncelleme: 18:37
İstanbul\'un göbeğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Çekmeköy'de korkutan bir yangın meydana geldi. Zemin katında mobilya deposu ile atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağır hasar oluşan bina ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Oğuzeli Caddesi üzerinde yer alan ve zemin katında mobilya deposu ile atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mobilya malzemeleri ve ahşap ürünlerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği öğrenilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştuğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

