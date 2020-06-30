Çelik: "(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz." - Son Dakika

Çelik: "(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

Çelik: "Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan."

Ömer Çelik, AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çelik: '(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.' - Son Dakika

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