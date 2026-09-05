Cem Yılmaz’ın kalp krizi neden bu kadar tehlikeliydi? Uzmanı açıkladı - Son Dakika
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Cem Yılmaz’ın kalp krizi neden bu kadar tehlikeliydi? Uzmanı açıkladı

Cem Yılmaz’ın kalp krizi neden bu kadar tehlikeliydi? Uzmanı açıkladı
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Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Satılmış, Nur Ertürk’le Hayatın İçinden programında Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi üzerinden kritik değerlendirmelerde bulundu. LAD damarının kalbin büyük bölümünü beslediğini belirten Satılmış, ciddi damar tıkanıklığında yaşananları, hızlı müdahalenin önemini ve kalp krizinin belirtilerini anlattı.

CEM YILMAZ’IN KALP KRİZİNDE KRİTİK DAMAR DETAYI

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi, kalbi besleyen ana damarlardan birindeki ciddi tıkanıklığın önemini bir kez daha gündeme getirdi. Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Satılmış, Nur Ertürk’le Hayatın İçinden programında kalp krizinin neden ciddi bir tablo oluşturabileceğini anlattı.

"LAD DAMARI KALBİN YÜZDE 70’İNİ BESLİYOR"

Kalbin üç ana damarının bulunduğunu belirten Satılmış, özellikle LAD damarının kritik önem taşıdığını ifade etti. Satılmış, bu damarın kalbin yaklaşık yüzde 70’ini beslediğini söyledi.

Uzman, ciddi bir tıkanıklık meydana geldiğinde kalbin geniş bir bölümünün risk altına girebildiğine dikkat çekerek, Cem Yılmaz’ın yaşadığı tablo üzerinden “Kalbin yüzde 70’i ölüm tehlikesi atlattı” ifadelerini kullandı.

"CEM YILMAZ ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI"

Satılmış, Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ciddi bir tablo olduğunu belirterek “Cem Yılmaz ölüm tehlikesi atlattı” dedi. Kalp krizlerinde tıkalı damarın mümkün olan en kısa sürede açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan uzman, stent uygulamasıyla tıkalı damarda yeniden kan dolaşımının başlatıldığını anlattı.

"EKG’DE BULGU VARSA VAKİT KAYBEDİLMEMELİ"

Kalp krizi şüphesinde erken müdahalenin önemine dikkat çeken Satılmış, “EKG’de bulgu varsa vakit kaybedilmemeli” uyarısında bulundu. Kalp krizinin değerlendirilmesinde kullanılan troponin testine de değinen uzman, “Troponine acil olmayan durumlarda bakılmaz” ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ GEÇİREN ARTIK KALP HASTASI"

Kalp krizi geçiren kişilerin sonrasında da kalp sağlığı açısından takip edilmesi gerektiğini belirten Satılmış, “Kalp krizi geçiren artık kalp hastasıdır” dedi. Kalp sağlığının korunması için düzenli spor yapılmasının önemine de dikkat çekti. Kalp krizi için damarın tamamen tıkanmasının şart olmadığını belirten Satılmış, kısmi tıkanıklıkların da ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Özellikle kalp krizi belirtilerinin göz ardı edilmemesi ve şüpheli durumlarda vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

"FRANK ÇİZGİSİ TEK BAŞINA HASTALIK GÖSTERGESİ DEĞİL"

Programda son dönemde Cem Yılmaz üzerinden yeniden gündeme gelen Frank çizgisi de konuşuldu. Satılmış, Frank çizgisi bulunan kişilerde kalp hastalığının daha fazla görülebildiğini belirtirken, “Frank çizgisi tek başına hastalık göstergesi değil” diyerek bu bulgunun tek başına kalp hastalığı tanısı anlamına gelmediğini ifade etti.

GENÇLERDE STRES VE KÖTÜ BESLENME RİSKİ ARTIRIYOR

Kalp hastalıklarında genetik faktörlerin de önemli olduğunu belirten Satılmış, gençlerde kötü beslenme ve stresin riskleri artırabildiğini söyledi. “Mutsuzluk da bir strestir” diyen uzman, kalp sağlığının korunması için yaşam tarzına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Satılmış ayrıca kolesterol değerlerinin yılda bir kez ölçtürülmesini, düzenli spor yapılmasını ve kalp krizi belirtilerinin önemsenmesini önerdi.

Kalp Krizi, Cem Yılmaz, Son Dakika

Son Dakika Kalp Cem Yılmaz’ın kalp krizi neden bu kadar tehlikeliydi? Uzmanı açıkladı - Son Dakika

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