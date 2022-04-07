Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi - Son Dakika
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Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

07.04.2022 10:30

Adalet Bakanlığı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir suikast sonucu öldürülmesi davasında yeni bir karar verdi. Dosya Suudi Arabistan adli makamlarına devredildi.

2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan hükûmeti ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kaşıkçı davasına bakan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine kovuşturmanın Suudi Arabistan makamlarına devri konusundaki görüşünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Son Dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen dava dosyası, Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı

BAKANLIKTAN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ İSTENMİŞTİ

Görüş yazısında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin olarak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen kovuşturmanın, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Suudi Arabistan makamlarına devri hususunda Bakanlıktan görüş talep edildiği hatırlatıldı.

Ceza kovuşturmalarının devredilmesine ilişkin her iki ülkenin birlikte taraf olduğu herhangi bir sözleşme veya ikili anlaşma bulunmadığına işaret edilen görüş yazısında, bununla birlikte, 6706 sayılı Kanun'un "Soruşturmanın veya Kovuşturmanın Devri" başlıklı 23. maddesinin 2. fıkrasında "Milletlerarası anlaşma bulunmaması halinde, mütekabiliyet ilkesi esas alınarak bu kanun çerçevesinde soruşturma veya kovuşturmalar devredilebilir veya devralınabilir." hükmünün yer aldığı belirtildi.

"ARABİSTAN'A DEVREDİLMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ"

Ayrıca Kanun'un 24. maddesine göre, üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların, sanığın yabancı bir devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de hazır bulundurulamaması veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması hallerinde devredilmesi imkanının bulunduğu aktarılan görüş yazısında, şunlar kaydedildi:

"Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun'un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür."

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