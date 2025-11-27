Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi

Haberin Videosunu İzleyin
Ayşe Tokyaz\'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi
27.11.2025 17:21  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ayşe Tokyaz\'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi
Haber Videosu

İstanbul'da cesedi yol kenarında valizde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılandığı davada hakım karşısına çıktı. Koç'un avukatı davadan çekilirken; duruşma 24 Mart'a erteledi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yargılama sürerken; Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen ve birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova ile ilgili soruşturmada da şüpheli olduğu belirlendi. Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede; olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TIRNAKLARINDA SANIĞIN DNA'SI BULUNDU

Cemil Koç, iddianamedeki ifadesinde; olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini, aşağı indiğinde kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede; Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde Ejegül Ovezova ve Cemil Koç'tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı.

Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Cemil Koç'un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede; evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Koç, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılan sıfatıyla yer aldı. Duruşmada Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çok sayıda avukat da izleyici olarak yer aldı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları, davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

AVUKATINDAN KATİLE SOĞUK DUŞ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında; suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin sürdürülmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın avukatının davadan çekildiğini belirtip, gelecek celse sanığın avukatıyla savunmasının alınmasına, tutukluluk halinin devamına ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun müdahillik talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Tık’ uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti 'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Trafik boks ringine döndü Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Devasa boyutlarda Selin vurduğu ülkede kabus görüntüleri Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkede kabus görüntüleri
Mide bulandıran görüntüler İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi
Yunanistan’ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

17:32
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan’ın koşulları iyileştirildi
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi
17:29
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik’e geldi
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi
16:55
4 ihtimal verdiler Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
16:41
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
16:18
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo’nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
15:52
Başkan açıkladı Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
15:40
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:09
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 18:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.