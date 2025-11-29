Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü - Son Dakika
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
29.11.2025 09:41  Güncelleme: 10:01
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
İzmir'de, Meteoroloji'nin sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Çeşme'de adeta denizle kara birleşti, Tarihi Kemeraltı Çarşısı da sele teslim oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Denizden çekilen bir videoda ise adeta denizle karanın birleştiği görüldü.

Meteoroloji tarafından verilen uyarının ardından sarı kodla uyarılan İzmir'e sağanak, dün akşam saatlerinde Çeşme'den giriş yaptı. Turistik ilçede etkili olan etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler de yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.

YAĞIŞ GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da sele teslim oldu. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı. Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İşte bölgeden kareler:

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kemeraltı, Güncel, İzmir, Çeşme, Çevre

    Yorumlar (1)

  • yusufkaan5 yusufkaan5:
    Gelişmiş kentlerde olmayacak görüntü. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
