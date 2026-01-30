Cevdet Yılmaz Eğitici Kamplara Katıldı

'EĞİTİMCİLER KAMPI' PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Tematik Kış Kampları' etkinliğinin Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu'nda yapılan 'Eğitimciler Kampı' programına katıldı. Yılmaz, 14 ilde gerçekleştirilen kamplarda 2 bin 100 üniversite öğrencisinin bir araya geldiğini söyledi.

'GENÇLER SİYASETE DAHA FAZLA KATILMALI'

Gençlerin siyasete daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Gençler siyasete daha fazla katılmalı. Seçme seçilme yaşını biz düşürürken bugün gençlere güzelleme yapanlar, o tarihte karşı çıktılar ama biz yaptık. Gençlerimizin belediye meclisinden başlayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar her aşamada siyasi karar alma sürecinin içinde olmasını istiyoruz. Doğru şekilde demokratik siyasetin içinde gençlerin aktif hale gelmesini, genç bakış açısının bütün politikalarımıza yansımasını istiyoruz. Biz gençler için bir şey yapmıyoruz, gençlerle birlikte bir şey yapıyoruz. Programlarımızı planlarımızı hazırlarken gençlere soruyoruz, uygulamalarımızı da gençlerle yapıyoruz" diye konuştu.

'BİZİM GENÇLERİMİZ PIRIL PIRIL'

Eskiye göre daha fazla gencin bugün siyasetin içerisinde yer aldığını anlatan Yılmaz, "Sosyal medyada, medyada çizilen imajla gerçek gençliğin örtüşmediğini düşünüyorum. Bizim gençlerimiz pırıl pırıl. Büyük çoğunluğunu söylüyorum. Pırıl pırıl gençliğimiz var. Çok daha iyi yetişmiş, eğitimli bir gençlik var. Aslında çok daha demokratik düşünen, toleransla dünyaya bakan, farklı fikirlere, birlikte çalışmaya açık gençlik var. Bunu maalesef göstermiyorlar yeterince. Çünkü olumlu şeyler yeterince reyting almıyor, hep olumsuz şeyler reyting alıyor. Sürekli onlar ön plana çıkıyor ama başarılı gençler; güzel işler yapan, örnek nitelikte eserler ortaya koyan gençlerimize yeterince ilgi gösterilmiyor. Buradan medyaya seslenmiş olalım. Lütfen olumlu örnekleri daha fazla gösterelim. Elbette sorun, sıkıntı var. Onları da görelim ama olumlu iş yapanları, başarılı olanları da görelim. Örnek girişimci gençlerimiz var. Dünya ölçeğinde girişimcilik yapan gençlerimiz var. Niye bunlardan haberdar değiliz. Bu olumlu örnekleri çoğaltmamız lazım. Fazlasıyla var. Yeter ki biz onlara imkan açalım" dedi.

'İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, "Türkiye sıradan bir ülke değil. Burası da sıradan bir coğrafya değil. İnşallah, Türkiye tarihinde olduğu gibi gelecekte de bölgesinde ve dünyada çok da etkili güç olarak yoluna devam edecektir. Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu. Bugünkü dünyanın şartlarında ülkemizi çok daha üst düzeylere taşımamız lazım. Bunu yapalım ki güçlü olanın haklı olduğu değil haklı olanın güçlü olduğu dünya olsun. Sadece haklı olanın yetmediğini Gazze'de, başka yerlerde gördük. Sadece haklı olmanız yetmiyor, güçlü olmanız gerekiyor. Bizim iddiamız bu. Hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Böyle bir ülke olarak hem haklı hem güçlü ülke olarak dünyada mazlumlara da sahip çıkacağız, kendi içimizde iç cephemizi güçlendireceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğiz, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Türkü'yle ile Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'si, Sünni'siyle kim varsa, hangi bölgeden hangi etnik kimlik, hangi mezhepten olursak olalım. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bu anlamda bölmeye, parçalamaya, birbirimize düşürmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz. Enerjimizi boş yere birbirimizle kavgalara harcamayacağız. Tam aksine ülkemizi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak için enerjimizi kullanacağız. Ecdadımız nasıl birlik beraberlik içinde yaşadıysa burada, büyük imparatorluk büyük devletler kurduysa, biz de aynı şekilde geleceğe yürüyeceğiz" dedi. Yılmaz, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

