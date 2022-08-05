Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bağcılar'da gençlerle buluşmada konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bağcılar'da gençlerle buluşmada konuştu Açıklaması

05.08.2022 10:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 46 millet bahçesi yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'da 46 millet bahçesi yapılıyor. 18 milyon metrekare. Burada oturan herkese ilave 1 metrekare yeşil alan demek." dedi.

Bakan Kurum, Bağcılar Kestane Bahçesi'nde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen programda gençlerle buluşup sorularını yanıtladı.

Gençlerin AK Parti için önemine değinen Kurum, "Sizin umudunuzu yaşatacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gözlerinizdeki umut, pırıltı inşallah solmasın. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 20 yıldır gençlerle birlikte yürüdük, fikirlerine önem verdik. Bu yolda en büyük yoldaşımız siz oldunuz." diye konuştu.

Kurum, gençlerin geleceğin temsilcileri olduğuna vurgu yaparak büyük Türkiye'nin mimarlarının gençler olacağını söyledi.

"Bağcılar'a 62 bin metrekarelik millet bahçesi"

Bağcılar'daki projelere de değinen Kurum, "Bağcılara gençlik merkezleri kazandıracağız. Sosyal konut projelerinde gençlere kontenjan ayıracağız. Evlenecek gençlere konut sağlayacağız. Önümüzdeki ay bu büyük projeyi açıklayacağız. Bağcılara 62 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırmak için kolları sıvadık, gelecek yıl inşallah hizmete girecek." dedi.

Gençlerin Millet Bahçesi projeleri hakkındaki sorularını da cevaplayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bağcılar'da yeşil alan eksikliği hissediliyor. Bu sorun dile getirildi ve biz de çalışmalara devam ediyoruz. İstanbul'da 46 millet bahçesi yapılıyor. 18 milyon metrekare. Burada oturan herkese ilave 1 metrekare yeşil alan demek. Millet bahçeleri yapmaya devam ediyoruz."

"Millet Bahçeleri ekolojik koridor oluşturacak"

Kurum, sıfır emisyon konusuna değinerek "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2053'te net sıfır emisyon hedefi koydu. Gençlere emanet edeceğimiz daha yeşil, daha yaşanabilir şehir hedefi koyduk. Bu doğrultuda tüm Türkiye'de yaptığımız Millet Bahçeleri ekolojik koridor oluşturacak. Emisyonlar bu alanlarda yok olacak. "diye konuştu.

Bakan Kurum, deprem riskine karşı da kapsamlı projeler hazırladıklarını belirterek "1,1 milyon yeni konut, 1,5 milyon kentsel dönüşümle toplam 2,6 milyon konutu kazandırdık. Yerinde, hızlı, gönüllü anlayışıyla projeleri yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bağcılar'da engelli birey sayısının yüksek oluşuna dikkati çeken Kurum, ilçenin pilot olarak seçildiğini, kapsamlı projelerle ilçenin engelliler için kısa süre sonra yaşanabilir hale geleceğini kaydetti.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bağcılar'da gençlerle buluşmada konuştu Açıklaması - Son Dakika

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