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AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız" - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız"

28.05.2021 18:29

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Elazığ, Malatya'da 25 bin, İzmir'de 5 bin olmak üzere 30 bin konutlu projemizi başlattık ve deprem üzerinden 1 yıl geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Elazığ, Malatya'da 25 bin, İzmir'de 5 bin olmak üzere 30 bin konutlu projemizi başlattık ve deprem üzerinden 1 yıl geçti. Hızlı şekilde hak sahibi vatandaşlara konutlarımızı teslim ettik." dedi.

Kurum, cuma namazını kıldığı Ulu Cami çevresinde restorasyon çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yanına gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kurum, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Mısri Mahallesi 1. etap hak sahipleriyle Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi'ndeki istişare toplantısına katılan Kurum, Ulu Cami etrafında tarihi binaların restorasyonunu ve sokakların iyileştirmesini yaptıklarını söyledi.

"Ulu Cami ile başlayıp eski Afyonkarahisar olan yeni Afyonkarahisar'ı birleştirecek o tarihi değerleri diriliş şehri Afyonkarahisar'ı ecdadı yad edeceğimiz o eserlerin ihya edileceği alanları da inşallah teker teker yapmak istiyoruz" diyen Kurum, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 300 sosyal konutu Afyonkarahisar'a kazandırdık. Yeni yapacaklarımızla birlikte 12 bin 500 konut son 19 yılda Afyonkarahisar'a kazandırmış oluyoruz ki, yatırım değeri de yaklaşık 3.3 milyar lira. Tabi projelerimiz bunlarla bitmiyor. İstiyoruz ki güzel Afyonkarahisar'ı daha da güzel hale getirecek adımları atmak. Bir taraftan da Afyonkarahisar deprem bölgesi. Değişik periyotlarda Afyonkarahisar'da deprem bölgesi olması hasebiyle sürekli depremler meydana geliyor. İşte bizim sosyal konutlar, kentsel dönüşümle ilgili attığımız adımların amacı şudur, biz deprem şehrinde yaşıyoruz."

"19 yılda her alanda yatırım yaptık"

Bir deprem ülkesinde yaşanıldığını anlatan Kurum, "Baktığımızda nüfusumuzun, topraklarımızın yüzde 70'i deprem bölgelerinde yer alıyor. Depremle mücadeleyi biz her zaman önemli görüyoruz. Terörle mücadele kadar önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Şehirlerde her depremden sonra, selden sonra görevimiz icabı sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği deprem bölgelerine gidiyoruz" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"En son Elazığ, Malatya depremi ardından Van depremi ardından İzmir depremi gittiğimizde hep şunu görüyoruz; biz maalesef her depremden sonra bu manzaralarla sahada karşılaşıyoruz. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi baktığınızda Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz. Elazığ, Malatya'da 25 bin, İzmir'de 5 bin olmak üzere 30 bin konutlu projemizi başlattık ve deprem üzerinden 1 yıl geçti. Hızlı şekilde hak sahibi vatandaşlara konutlarımızı teslim ettik. Depremden önce harcamadığınız 1 liraya dönüştürmediğiniz her bir konut, maalesef depremden sonra harcamanız gereken 7 liraya yani 7 katına en az yatırım yaparak süreci çözmek zorunda kaldığımızı fark ediyoruz. 19 yılda her alanda yatırım yaptık."

Amaçlarının, hedeflerinin vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altına almak olduğunu vurgulayan Kurum, Türkiye'de bu konuda dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu dile getirdi.

Bunların 1,5 milyonunun maalesef acil ve öncelikli olarak dönüşmesi gereken konutlar olduğuna değinen Kurum, "Biz kentsel dönüşümle alakalı bir hedef ortaya koyduk. 2012'de Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz anlayışıyla kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. O günden bu güne biz de tüm ekibimizle, milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanımızla, vatandaşımızla birlikte bu dönüşüm süreci içerisinde bir buçuk milyon konutun dönüşümünü sağladık."diye konuştu.

"Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız"

Kurum, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her yerde bir taraftan sosyal konutlarımızı, yeşil alanlarımızı, arıtma tesislerimizi, yürüyüş, bisiklet yollarını şehirde vatandaşın daha iyi yaşam şartlarını sürebilmesi adına bir çok proje gerçekleştirirken diğer tarafta da kentsel dönüşümle ilgili önümüzdeki 5 yılda o acil öncelikli dediğimiz konutların dönüşümünü yapmak üzere bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapacak ve en azından o acil öncelikli riskli dediğimiz binalardaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacağız.

Hedefimiz bu. Taleplere baktığınızda vatandaş kendi yerinde kalmak istiyor, komşularıyla yeniden yaşamak istiyor. Bu süreçte mağdur olmak istemiyor. Mahallesinden evinden uzaklaşıyorsa eğer bu süreçte de gerekli destekleri almak veya en kısa zamanda mahallesine arkadaşlarına o büyüdüğü, yetiştiği, oğlunu evlendirdiği o mahalleye geri dönmek istiyor. Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü yapacağız."

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız

geri dönüşüm, Murat Kurum, Karahisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Üç prensip belirledik. Dedik ki, 'Hızlı, yerinde ve gönüllü' yapacağız' - Son Dakika


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