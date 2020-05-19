Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çerkeş'te incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çerkeş'te incelemelerde bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yeni çarşı, konut ve iş yeri projesi, yeni hayvan pazarı projesi, 4. Murat hamamı ve koruma alanındaki eski iş yerlerini sağlıklaştırma projelerine ilişkin çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çerkeş'te incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yeni çarşı, konut ve iş yeri projesi, yeni hayvan pazarı projesi, 4. Murat hamamı ve koruma alanındaki eski iş yerlerini sağlıklaştırma projelerine ilişkin çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, ilçede ilk olarak Belediyeyi ziyaret ederek burada, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Kaymakam Zikri Şahin ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan bilgi aldı.

Ardından ilçede yapılması planlanan projelerin yerlerini inceleyerek bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Pir- Sani Türbesi'ni ziyaret ederek burada gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kurum, pandemi nedeniyle ara verdikleri şehir ziyaretlerine yavaş yavaş devam ettiklerini söyledi.

Çerkeş'le ilgili projeleri devam ettirdiklerini belirten Kurum, "Bu çerçevede 500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var. Çerkeş'imizi Kızılcahamam'la birleştiren bir kültür aksı haline getirecek, Ankara'yı bir mesire alanı, bir kültür, turizm alanı haline getirecek adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri Çerkeş Yeni Mahalle Dönüşüm Projesi. 46 bin metrekarelik alanda bu projeyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çerkeş'in tarihi yapıları restore edilecek

Projenin etaplar halinde yapılacağını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bu projeyle birlikte şehrin içinde şehir meydanı, meydan altında otoparkı, konutlarımız, yine belediye binamız ve bu çerçevede 148 konut, 40 dükkanın olduğu önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyor olacağız. Yapmış olduğumuz master plan çerçevesinde bu adımları atacağız. Yaptığımız zaman da inanın Çerkeş'imize yakışacak belki Çerkeşin 50-100 yılını hesap ettiğimiz master plan çerçevesinde bu adımları atacağız. Projenin 77 milyon lira yatırım maliyetiyle ilk etabını gerçekleştiriyor olacağız. Diğer taraftan Çerkeş'imize ilişkin tarihi yapıları ihya ederek gelecek nesillere korunmuş bir şekilde aktarmak adına bu yapıların restorasyon işlerini, sağlıklaştırma işlerini Belediye ve Valiliğimizle birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede mevcut belediye binamızın karşısında bulunan 4. Murat dönemine ait kervansaraylar, hamamlar ve 4. Murat Cami'mizin olduğu alanda ticari ünitelerin restorasyonu için belediyemize hibe desteği sağlayarak oradaki ticari ünitelerin restorasyonunu bu sene İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğiz."

Bölgeye ilişkin tarım köy uygulaması yapmak istediklerini dile getiren Kurum, organize hayvancılık yapılabilecek ahırların olacağı, şehrin çeperinde hem çiftçilerin rahat şartlarda üretim yapabileceği hem de Çerkeş'te bulunan Avrupa'nın en büyük entegre tesisine yakışır çalışma yürüteceklerini aktardı.

Hayvan pazarı projesinin fiilen devam ettiğini ve bu yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanıp kullanıma açılacağını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu an bulunduğumuz Pir-i Sani Hazretlerinin türbesinin etrafında da bu yıl sokak sağlıklaştırma projeleri, buradaki tescilli yapıların, kültürel yapıların restorasyonunu yaparak bu binalarda müze, kütüphane, millet kıraathanesi gibi hem gençlerimizin hem vatandaşımızın hizmet alacağı alanları üreteceğiz. 100 bin sosyal konut kapsamında yaklaşık 150 konutu Çerkeş'imize inşa ediyoruz. Bu kapsamda buradaki hem çalışan vatandaşlarımız için hem de hemşehrilerimiz için konutlarımızın inşasını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede 81 ile Millet Bahçesi projemiz var. Belediyemiz millet bahçesiyle ilgili çalışmalarını da yürütüyor. O çalışmalara da Bakanlık olarak her türlü desteği verip inşallah Çerkeş'imizin 2023'e giden yolda daha yaşanabilir bir marka şehir olacak adımları da atmış olacağız."

Murat Kurum, Çankırı, Çerkeş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 06:02 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çerkeş'te incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

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