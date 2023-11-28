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Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalara karşısında çaresizim - Son Dakika

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalara karşısında çaresizim

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın eşini arayarak ''İntihar edeceğim'' demesi herkesi endişelendirdi. Avukatları aracılığıyla mektup gönderen Polat ''Çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor'' dedi.

28.11.2023 - 08:57,  Güncelleme: 09:18
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. İntihar iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, gazeteci İsmail Saymaz'a avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek suçlamalar karşısında çaresiz olduğunu ve bu sebepten dolayı da çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMI GÖREMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla davayla ilgili sorular gönderdi. Gelen soruların ardından bir mektup yazan Polat ise soruları yanıtsız bırakarak şu ifadeleri kullandı: "Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."

Dilan Polat, Saymaz'ın sorularına da ilerleyen günlerde cevap vereceği bir mektup yazacak.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm
Dilan Polat'ın yazdığı mektup

NE OLMUŞTU?

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat'la telefonda görüştü. Polat'ın telefonda eşine, "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

CEZAEVİ PSİKOLOĞU DEVREYE GİRDİ

2. Sayfa sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın durumuyla ilgili "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalara karşısında çaresizim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalara karşısında çaresizim - Son Dakika
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