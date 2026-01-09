Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'a Geldiğim İçin Çok Mutluyum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'a Geldiğim İçin Çok Mutluyum

Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor\'a Geldiğim İçin Çok Mutluyum
09.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni transfer Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'daki mutluluğunu ve taraftar sevgisini dile getirdi.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, kulübe verdiği ilk röportajında "Burada olmaktan dolayı harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, ilk röportajını bordo-mavili formaya entegre edilen NFC teknolojisi üzerinden kulübün dijital platformuna verdi. Taraftarlar, NFC'li formalarını akıllı telefonlarına okutarak 22 yaşındaki savunmacının açıklamalarını izleme imkanı buldu.

Transferiyle ilgili duygularını dile getiren Nwaiwu, "Burada olmaktan dolayı harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kendi oyun tarzına değinen genç stoper, "Bence ben bir oyuncu olarak çok agresifim ve kaybetmekten nefret ederim. ve risk almayı sevmem" diye konuştu.

Transfer öncesi takımın golcü ismi Paul Onuachu ile Instagram üzerinden iletişim kurduğunu belirten Nwaiwu, "Evet, Paul'ü ağabeyim, büyük kardeşim gibi görüyorum. Gelmeden önce ona Instagram'dan mesaj attım. O bana da cevap verdi. Bunun için çok minnettarım. Kulüp ve şehir hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. O yüzden kendisine çok minnettarım" dedi.

Trabzonspor taraftarıyla bağının transferden önce başladığını vurgulayan Nwaiwu, "Taraftarları çok seviyorum. Çünkü önceki kulübümdeyken bile bana Instagram'dan mesaj atıyorlardı. Bana sevgilerini ve desteklerini gösterdiklerini düşünüyorum. Beni seviyorlar. ve ben de benden istedikleri her şeyi vermek için buradayım.

Nwaiwu, açıklamalarını "Taraftarların ve kulübün benden beklediği her şeyi vermek için hazırım" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Teknoloji, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'a Geldiğim İçin Çok Mutluyum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü
Nicolo Zaniolo taraftarlarını korkuttu Nicolo Zaniolo taraftarlarını korkuttu
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Manisa’da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:44
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:35:38. #7.11#
SON DAKİKA: Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'a Geldiğim İçin Çok Mutluyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.