CHP Avusturya Birliği'nden "yerelden genele iktidar yürüyüşü" konulu panel - Son Dakika
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CHP Avusturya Birliği'nden "yerelden genele iktidar yürüyüşü" konulu panel

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor.

CHP Avusturya Birliği'nden

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da CHP Avusturya Birliği'nin kuruluşunun 6. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Kaya, program kapsamında yapılan, "yerelden genele iktidar yürüyüşü" adlı panelde 31 Mart seçimleri öncesinde partisinin stratejisini anlattı.

Kaya, parti içinde kişisel beklentiler ve kırgınlıkları bir kenara koyarak, CHP'nin çalışma ağlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin 5 yıl önce önüne koyduğu ana hedefin önce yerel daha sonra genel iktidar olduğunu ifade eden Kaya, ülkede çeşitli nedenlerle ayrışmış grupların özellikle yerel seçimlerde birleştirilmesi inancıyla hareket ettiklerini ve 31 Mart seçimleri öncesinde 12 büyükşehir belediyesini kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaya, Saadet Partisi'nden HDP'ye farklı görüşlere sahip parti ve oluşumlarla birlikte hareket ederek, 11 büyükşehir belediyesini kazanmayı başardıklarını söyledi.

Yalnız CHP seçmeni ile hareket edilmesi durumunda elde ettikleri başarının büyük bir kısmını gerçekleştiremeyeceklerinin altını çizen Kaya, "Şimdi bizim halka verdiğimiz güven ve söz var. Biz sizin içinizden çıkan insanlarız, sizin yaşam tarzınızı biliyoruz. Size rağmen bir şey yapmayacağız. Sizin çıkarlarınızı koruyan bir iktidar olacağız diye söz verdik." şeklinde konuştu.

Kaya, "Yerel iktidarda biz başarılı olacaksak bunun temel yolu genel iktidara gitmekten geçiyor. Genel iktidarı ele geçiremezseniz yerelde başarı elde etmeniz mümkün değil. Bir yere kadar gelirsiniz ve bir yerden sonra tükenirsiniz." görüşünü paylaştı.

İktidara gelmenin yolunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doktrininden geçtiğini dile getiren Kaya, "En sağdan en sola, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, toplumun kutsiyet atfettiği tüm değerleri sahiplenerek, yeni bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaya, bir sonraki seçimlerde CHP'nin asıl hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye'yi geri döndürmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın yanı sıra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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