CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı güven tazeledi - Son Dakika

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı güven tazeledi

6 saat önce

CHP Balıkesir İl Başkanlığının 37'nci olağan kongresinde, il başkanlığına yeniden Serkan Sarı seçildi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı güven tazeledi, System.String[]

CHP Balıkesir İl Başkanlığının 37'nci olağan kongresinde, il başkanlığına yeniden Serkan Sarı seçildi.

Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Serkan Sarı 341, Ender Biçki 267, Ömür Boyuer da 19 oy aldı.

Üyelere teşekkür eden Sarı, kongrelerin bir başlangıç olduğunu belirterek, "Biz kongrelerimizi yarınlarımızı değiştirmek için yapıyoruz. Biz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye mücadeleye giriyoruz. Sizlerden bir söz istiyorum. Partimizi iktidar yapmaya hazır mısınız? Aydınlık, çağdaş, tam bağımsız Türkiye için mücadeleye hazır mısınız? Çalışan ve çalıştıran bir örgüt olmaya çalıştık ve bütün örgütümüzü çalışmaya davet ettik." dedi.

Serkan Sarı başkanlığındaki il yönetiminde şu kişiler yer aldı:

Besim Kemal, Aşkın Alkan, Orkun Atlay, Şaban Ayyıldız, Özgür Başaran, Ercan Bingöl, Mehmet Ali Çiçek, Hasan Paşa Decedeli, Hakkı Kurtuluş Demir, Ülker Demir, Gökhan Donat, Ceyhun Ercan, Fatih Fenercioğlu, Güldane Gülmez, Refik Gündoğan, Yusuf Kaplan, Nail Karabacakoğlu, Erden Köybaşı, Erdoğan Küçükaslan, Mustafa Oflaz, Sadri Özen, Remzi Poyraz, Asım Sürer, Kamuran Taşdemirel, Ali Tiritoğlu, Nuray Topan, Hüseyin Üstünel, Filiz Yavuz, Hüseyin Yenitürk, Atalay Yıldıran, Mustafa Yıldırım, Aysel Zerenli.

Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Sarı, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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