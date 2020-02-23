CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek - Son Dakika

CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek
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CHP, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da meydana gelen hasarı ve yürütülen çalışmaları incelemek için heyet oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:14 Kaynak: AA
CHP, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da meydana gelen hasarı ve yürütülen çalışmaları incelemek için heyet oluşturdu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da yürütülen çalışmalara destek vermek ve incelemelerde bulunmak üzere bu ile gidecek.
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