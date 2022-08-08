Ali Öztunç: "Gelsin Edirne'ye Nebati, Gözlere Baksın. - Son Dakika
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Ali Öztunç: "Gelsin Edirne'ye Nebati, Gözlere Baksın.

08.08.2022 15:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Edirne’de; “Geçmişte Türkiye’den Bulgaristan’a gidilip alışveriş yapılıp gelinirdi. Bugün Bulgaristan’dan Türkiye’ye geliniyor. Bu AK Parti hükümetinin beceriksizliğinin en somut göstergesidir. Sayın Maliye Bakanı Nebati, hani ‘gözlerde ışıltı’ diyor ya, gelsin bir Edirne’ye Nebati, gözlere baksın, Bulgaristan’dan gelenlerin gözlerindeki ışıltıyı görecek. Ama bizim yurttaşlarımızın gözlerindeki ışığın, ferin söndüğünü görecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Edirne'de; "Geçmişte Türkiye'den Bulgaristan'a gidilip alışveriş yapılıp gelinirdi. Bugün Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliniyor. Bu AK Parti hükümetinin beceriksizliğinin en somut göstergesidir. Sayın Maliye Bakanı Nebati, hani 'gözlerde ışıltı' diyor ya, gelsin bir Edirne'ye Nebati, gözlere baksın, Bulgaristan'dan gelenlerin gözlerindeki ışıltıyı görecek. Ama bizim yurttaşlarımızın gözlerindeki ışığın, ferin söndüğünü görecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekilleri ile birlikte programı öncesinde Edirne'de; belediyenin Saraçlar Caddesi'ndeki "Aşura Günü" etkinliğine katıldı, vatandaşlara aşure dağıttı.

"BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ KİMLİKLE GELMESİYLE BERABER EDİRNE'DE HAREKETLİLİK ÇOK FAZLA ARTTI"

Edirne belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte artan Bulgarca tabela ve afişler için komisyon kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Edirne'nin, son dönemde turizm noktasında yaptığı çıkışı hepimiz biliyoruz. Bulgaristan vatandaşlarının vizesiz, pasaportsuz, kimlikle Edirne'ye gelmesiyle beraber Edirne'de hareketlilik çok fazla arttı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptık, Türk dilinin kullanımı ile ilgili… Bunla ilgili Türkiye'nin birçok tarafından, çok destekleyici açıklamalar geliyor. Türk dilinin korunması ve yaşatılması anlamında… Çünkü milleti millet yapan ortak değerlerin en başında dil gelir. Kararlılığımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda, bununla ilgili komisyon çalışmamız bittiğinde yeni kararlarımızı, belediye meclis kararı alarak uygulamaya koyacağız."

"O GÜN YEZİD VARDI, BUGÜN YEZİD VAR"

Öztunç ise şunları söyledi:

"Yas-ı matem ayında Kerbela şehitlerini anıyoruz. Kerbela dünyanın, insanlığın yaşadığı en büyük facialardan, en hüzünlü olaylardan birisidir. O gün Yezid vardı, bugün Yezid var. O gün Hüseyin vardı bugün Hüseyin var. O gün nasıl Yezid'e karşı Hüseyini anlayışı varsa bugün de Yezid'e karşı Hüseyni anlayışı devam etmektedir. Ama Yezid kaybedecek. Tarih bunu göstermiştir. Hüseyin kazanacaktır. Ben Kerbela şehitlerimizi anıyorum. 'Hak kabul etsin diyorum. Muharrem iftarlarını" dedi.

"GELSİN BİR EDİRNE'YE NEBATİ, GÖZLERE BAKSIN"

"Bulgaristan'dan Edirne'ye gelinip ya da Batum'dan Artvin bölgesine; alışveriş yapılması o şehrin ekonomisini arttırır. Doğru. Burada esnafın yüzü gülüyor, belki; iş, ticaret yapıyor, ama şunu da gösteriyor. Halkın fakirleştiğini. Türk toplumunun, Türk halkının fakirleştiğini gösteriyor. Geçmişte Türkiye'den Bulgaristan'a gidilip alışveriş yapılıp gelinirdi. Bugün Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliniyor, alışveriş yapılıp gidiliyor. Bu AK Parti hükümetinin beceriksizliğinin en somut göstergesidir.

Sayın Maliye Bakanı Nebati, hani 'gözlerde ışıltı' diyor ya, gelsin bir Edirne'ye Nebati, gözlere baksın, Bulgaristan'dan gelenlerin gözlerindeki ışıltıyı görecek. Ama bizim yurttaşlarımızın gözlerindeki ışığın, ferin söndüğünü görecek. Bir gelsin Edirne'ye baksın bakalım, nasılmış tablo?" diye konuştu.

"UMARIM BİR ŞOV AMAÇLI GİTMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da cemevi ziyaretinde bulunacağı yönündeki haberleri değerlendiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Umarın Ankara'da cemevine gittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı, cemevlerinin ibadethane olması yönünde açıklamasını yapar. Umarım bir şov amaçlı gitmez, oraya. Umarım, Alevi toplumunun birtakım taleplerine duyarlı davranır ve umarım son günlerde Alevi ve cemevlerine yönelik birtakım provokasyonlara ilişkin de gerekli açıklamaları yapar."

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Edirneli Pazarcı: '2 Ayda Bir Kere Bir Yerli Gelir, Yüz Gram Fındık, Fıstık Alır. Bulgarlar 3-4 Kilo Alıyor' Edirneli Pazarcı: '2 Ayda Bir Kere Bir Yerli Gelir, Yüz Gram Fındık, Fıstık Alır. Bulgarlar 3-4 Kilo Alıyor'
Kaynak: ANKA

Bulgaristan, Ali Öztunç, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Gelsin Edirne'ye Nebati, Gözlere Baksın. - Son Dakika

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