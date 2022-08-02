Salıcı: CHP Önümüzdeki Dönem Erzurum'da En Az Bir Milletvekili ile Parlamentoda Temsil Edilecek - Son Dakika
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Salıcı: CHP Önümüzdeki Dönem Erzurum'da En Az Bir Milletvekili ile Parlamentoda Temsil Edilecek

02.08.2022 15:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “CHP önümüzdeki dönem Erzurum’da en az bir milletvekili ile temsil edilecek parlamentoda” dedi. Salıcı, önümüzdeki seçimlerde CHP’nin doğuda beklenmedik bir çıkış yapacağını kaydederek, “Seçimlerde CHP’nin düşük oy aldığı, bazı yerlerde MHP’den sonra dördüncü olduğu illerde, iktidar partilerinin gömüldüğünü, CHP’nin öne çıktığını görecekler” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP önümüzdeki dönem Erzurum'da en az bir milletvekili ile temsil edilecek parlamentoda" dedi. Salıcı, önümüzdeki seçimlerde CHP'nin doğuda beklenmedik bir çıkış yapacağını kaydederek, "Seçimlerde CHP'nin düşük oy aldığı, bazı yerlerde MHP'den sonra dördüncü olduğu illerde, iktidar partilerinin gömüldüğünü, CHP'nin öne çıktığını görecekler" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Erzurum'da yaptığı grup toplantısına yoğun katılım oldu. Konuşmanın sonuna doğru Kılıçdaroğlu yoğun alkış aldı. Esnaf gezisi sırasında yurttaşların sorunların çözümü için Kılıçdaroğlu'ndan yardım istemesi dikkat çekti. Erzurum'daki bu tabloyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"Biz size diyoruz ya Türkiye bir değişimin eşiğinde. Anadolu'dan büyükşehirlere, metropollere doğru yayılan bir değişim var. Bu değişimin en büyük örneklerinden bir tanesi geçen hafta Ağrı'da görüldü, bu hafta Erzurum'da görüldü. Daha önce Diyarbakır'da ve başka illerde görüldü. Toplumda bu değişime yönelik algı gittikçe yükseliyor. CHP önümüzdeki dönemin iktidarı olarak ön plana çıkıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu sürecin yürüyeceğinden, Türkiye'nin düze çıkacağından, normalleşeceğinden herkes emin. Dolayısıyla Erzurum bizim düşük oy aldığımız illerden bir tanesi. Ağrı aynı şekilde. Diyarbakır aynı şekilde.

Biz partimizin oyunu çok yüksek olduğu illerde de çalışmamızı sürdürüyoruz. Ama şu anda esas itibariyle partimizin oyunun düşük olduğu yerlerde, vatandaşa ulaşmakla ilgili geçmişte sıkıntı yaşadığımız yerlerde, aldığımız oydan geçmişte memnun olmadığımız yerlerde vatandaşımız ile bir araya geliyoruz. Salon gayet canlı. Esnaf ziyaretinde vatandaşımız ciddi bir ilgi gösteriyor. CHP önümüzdeki dönem Erzurum'da en az bir milletvekili ile temsil edilecek parlamentoda."

"İKTİDARIN GÖMÜLDÜĞÜNÜ GÖRECEKLER"

Salıcı, CHP Doğu Masası'nın çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu 24 ilin tamamında CHP oyunu yükseltiyor. Biz önümüzdeki dönem batıdan vatandaşlarımızın baktıkları zaman sürpriz olarak görecekleri, seçimlerde CHP'nin düşük oy aldığı, bazı yerlerde MHP'den sonra dördüncü olduğu illerde iktidar partilerinin gömüldüğünü, CHP'nin öne çıktığını, milletvekili çıkardığını, toplumsal kabul gördüğünü, desteğin ete kemiğe büründüğünü ve bunun örgütlendiğini görecekler."

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuştu: (1) Erzurumlu Vatandaş: '3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?' Erzurumlu Vatandaş: '3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?'
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıcı: CHP Önümüzdeki Dönem Erzurum'da En Az Bir Milletvekili ile Parlamentoda Temsil Edilecek - Son Dakika

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