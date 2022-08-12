Veli Ağbaba: "Vatandaşına Kumpas Kuran Bir Bakanla Karşı Karşıyayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Veli Ağbaba: "Vatandaşına Kumpas Kuran Bir Bakanla Karşı Karşıyayız"

12.08.2022 18:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Herkes indirim beklerken, bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba bile alamıyor. Yeni arabaların fiyatlarına baktığımızda en düşüğü bir milyon TL’yi bulmuş, sen vatandaşın derdine çare bulup, araç satışı için vergi indirimi yapacağına resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Herkes indirim beklerken, bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba bile alamıyor. Yeni arabaların fiyatlarına baktığımızda en düşüğü bir milyon TL'yi bulmuş, sen vatandaşın derdine çare bulup, araç satışı için vergi indirimi yapacağına resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Kendi aramızda, 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu videoyu izletti. Ağbaba, şunları söyledi:

"Şaka gibi bir ekonomi bakanı. Maalesef eskiden ev alabiliyordu, insanlar. Şimdi ev alınan para ile araba alamıyorlar. ÖTV yüzde 80 olmuş. Diğer vergilerle birlikte bir arabanın fiyatı 2-3 kat artıyor. Hala, Bakan Nebati insanlarla dalga geçiyor.

Milletin araba alımını kolaylaştıracağına, zorlaştırmaya çalışıyor. ve itirafta bulunuyor. Herkes indirim beklerken bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba alamıyor. Yeni arabaların fiyatı, en düşüğü neredeyse 1 milyonu bulmuş. Sen vatandaşın derdine çare bulacağına, araç satışı için vergi indirimi yapacağına; resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun.

Ama hiç kimse unutmasın; geldiğimiz zaman ÖTV'yi kaldıracağız. Ne dediysek yaptık, bunu da yapacağız. ya yapacağız ya yaptıracağız. Vatandaşını kandıran, vatandaşına kumpas kuran, ÖTV artırmayı düşünen bir bakanla karşı karşıyayız.  Sanki araç satışları çok, sanki vatandaşın alım gücü yüksek; artık iki maaşlı bir memurun araba alması hayal bile değil. Bakanın; memurların, işçilerin, çalışanların hayal kurmasını bile önlüyor. Şaka gibi bir bakanla karşı karşıyayız."

YORUMLAR
500
Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek P-Eco lastikleri hem çevreyi koruyor hem tasarruf sağlıyor P-Eco lastikleri hem çevreyi koruyor hem tasarruf sağlıyor
Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Vatandaşına Kumpas Kuran Bir Bakanla Karşı Karşıyayız' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
16:59 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 19:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Vatandaşına Kumpas Kuran Bir Bakanla Karşı Karşıyayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement