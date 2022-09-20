CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaseti adalet üzerine inşa etmezseniz, o zaman siyaset zenginleşme aracı olur. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp, halka hizmet aracı haline getirirseniz bu memleket kurtulmuş olur. Bizim asıl hedefimiz bu." dedi.

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katıldıklarını anımsatarak, depremde yıkılan bir okulun temelinin atıldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, yapımı tamamlandığında okulun açılışına da geleceklerini belirterek, "Okulun açılışına bazıları korkudan gelmedi, önemli değil. Önemli olan Elazığ ve Elazığlılardır bizim için. Okulun temelini atarken sıcak siyaset yapmadık. Her görüşten insanın evlatları o okulda okuyacak. Amacımız onların güzel bir okulda okumalarını sağlamak. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Deprem sırasında buraya geldik, böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. O ihtiyacın birinci ayağını tamamladık, daha 2 okul yapacağız Elazığ'a. Elazığlılara helal olsun diyorum." diye konuştu.

"Ülkede en ucuz mazotu çiftçiler kullanacak"

Elazığ'ın tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şehrin aynı zamanda lojistik bir kent olma konusunda da önemli bir avantajının bulunduğunu hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığlı çiftçilerin çok mutlu olmadığını biliyorum. Türkiye'deki bütün çiftçiler gibi büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum ama Türkiye'deki bütün çiftçilere verdiğim sözü Elazığlılar için de verdim. Size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. Ülkede en ucuz mazotu çiftçiler kullanacak, hakkınızı teslim edeceğiz. Tefecilere dünyanın faizini veriyorlar. Diyorlar ya, 'Faize karşıyız'. Buna inanmayın, hepsi hikaye. Bütçenin neredeyse yarısını o tefecilere, faizcilere ödüyorlar. Peki biz ne yapacağız? Çiftçilere, esnafa söz verdim. Allah nasip eder, sizin oylarınızla iktidar olursak sadece bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalara, Tarım Kredi Kooperatifi, Esnaf Kefalet Kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır. Birisine dünyanın parasını veriyorsun, çiftçiye hakkını vermiyorsun. O nedenle hiç endişe etmeyin. Üretenin, alın teri dökenin yanında olacağız. Kim üretiyorsa, çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, oy versin veya vermesin önemli olan bu ülkede hakkı, hakkaniyeti kişiye teslim etmektir."

2003'te Elazığ'da 28 bin 322 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğuna, 2022'de ise bu sayının 15 bine düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, geriye kalan çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nden çıktığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu, "Çiftçiyi toprağa küstürürseniz, çiftçinin hakkını vermezseniz 85 milyon kişi aç kalır. O nedenle eti de buğdayı da yulafı da çavdarı da canlı hayvanı da dışarıdan getiriyorlar. Bizim insanımız var üretecek. Hayır o üretmesin, dışarıdan alalım. Bir Tarım Bakanı var, Allah selamet versin. Tarımı düzeltmek için Venezuela'ya, öbürü Sudan'a gidiyor. ya sen gel Elazığ'a kardeşim. Elazığ'daki ovaya bir bak bakalım. Bu ova sulanıyor mu? Buraya gelmez. Ama hiç meraklanmayın Bay Kemal Elazığ'a gelecek, okulu nasıl yaptıysa ovaları da öyle sulayacaktır." ifadesini kullandı.

"Siyaseti halka hizmet aracı haline getirirseniz bu memleket kurtulmuş olur"

Vatandaşların borçları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Toplam nüfusun yüzde 81,4'ü borçlu. 'Borçlarımı ödemekte zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 77,3. AK Parti'li seçmenin yüzde 70,1'i 'Borcumu öderken zorlanıyorum' diyor. MHP'li seçmenin yüzde 60,6'sı 'Borcumu öderken zorlanıyorum' diyor. Bir vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyorsa gıdadan, yiyecekten kesiyorum, zor bela tasarruf yapıyorum, aldığım parayı götürüyorum birilerine ödüyorum, yüksek faizlerle borcum kabarıyor demektir. Türkiye'yi bu girdaptan Allah'ın izniyle çıkaracağız. Siyaseti adalet üzerine inşa etmezseniz, o zaman siyaset zenginleşme aracı olur. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp siyaseti halka hizmet aracı haline getirirseniz bu memleket kurtulmuş olur. Bizim asıl hedefimiz bu. Bu memleketi temiz, ahlaklı siyaset yapanlara teslim etmektir. Elektriğe bu yıl yüzde 95 ile yüzde 200 arasında zam yapıldı. İnsaf ya. Doğal gaza tam 3 kez yapıldı, yüzde 164. Memurun maaşı mı çiftçinin geliri mi yüzde 164 arttı? Kimin geliri yüzde 164 arttı da bu kadar büyük bir yükü getirip ailelere veriyorsunuz? Vatandaş perişan vaziyette."

Kılıçdaroğlu, tüm dertlerinin, herkesin karnının doyduğu ve huzurun olduğu bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurguladı.

Elektriği kesilen bazı evlere gittiğini, aileleri ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dertleriyle bir şekilde hemhal oldum. Şimdi kaç hanenin elektriği kesildi, gizliyorlar. Tam 9 aydır milletvekillerimiz soruyor, 'Kaç kişinin ve hanenin elektriği kesildi?' diye. Cevap vermiyorlar. Şöyle cevap versinler, '9 aydır hiçbir hanenin elektriği kesilmedi' diye, seviniriz. Niye gizliyorlar? Daha fazla hanenin elektriği kesildi diye. Millet görmesin, duymasın diye. Aslında suç işliyorlar. Esnafı da elektrik zammından sonra özellikle kasapların dertlerini de biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Geçen yıl 3 milyon 449 hanenin elektriği kesildi. Şimdi kaç hanenin elektriği kesik, bilmiyoruz. Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum. Milletvekillerinin sorduğu soru önergelerini veya bilgi edinme yasasına göre istemiş oldukları bilgileri zamanında vermeyenler suç işliyor. Kendinizi suça ortak etmeyin, cevabını verin. Sorun sizin değil, Türkiye'nin sorunudur."

(Sürecek)