CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Vefa Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza çok güzel bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman aslında biz görevimizi yapmış olacağız. Millet İttifakımız ile beraber Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen "Beylikdüzü Vefa Ödülleri" töreninde, CHP ailesinin en önemli özelliğinin kadın erkek arasındaki eşitliği sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu ailenin en büyük özleminin İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirmek olduğunu söyledi.

CHP ailesinin kurucusunun Gazi Mustafa Kemal olduğunu ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sayın Karayalçın genel başkanımızın Samandağ'dan başlayan bir projesi var. Proje üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel bir proje. Proje ile Türkiye görkemli bir endüstri alanına dönüşecek. Doğu Akdeniz'in en güçlü merkezi bu bölge olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan petrol yatakları, Mersin üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bu çalışmaları İstanbul Planlama Ajansına da gönderdik." diye konuştu.

Proje hayata geçtiği zaman Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkelerinden birisi olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka hayallerimiz de var. En büyük hayalimiz de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. Yüz yıldır uğraşıyoruz. Biz şimdi geçen yüzyılın dersini çıkarıp, gelecek yüzyıla hazırlanmak zorundayız. Artık planlı bir yüzyılın hedefiyle ilerliyoruz. Türkiye'nin kendi bölgesinde ve dünyada gerçekten de güçlü bir ülke olmasını diliyoruz. Bunu da mutlaka yapacağız. Hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve bunu yapacağız. Görüşlerimiz ne olursa olsun, kimliklerimiz ve yaşam tarzlarımız ne olursa olsun, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun biz bu ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması için el birliği yapmak zorundayız. Çocuklarımıza çok güzel bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman aslında biz görevimizi yapmış olacağız. İnşallah önümüzdeki 13. Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak. Millet İttifakımız ile beraber Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde, Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adımı da atmış olacağız."

Kılıçdaroğlu, gecenin sonunda "Beylikdüzü Vefa Ödülleri" sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödül törenine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı.