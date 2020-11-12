CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.11.2020 15:13
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sokak röportajı nedeniyle tutuklandığı iddia edilen iki kişiye ilişkin, "Bu vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sokak röportajı nedeniyle tutuklandığı iddia edilen iki kişiye ilişkin, "Bu vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Onlar sadece çektikleri acıyı, ıstırabı ifade etmişlerdir, bunun bedeli hapis olamaz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hukuk devleti ilkesinin güçlendirileceği", Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Yargı reformu yapılacağı" açıklamalarında bulunduğunu hatırlattı.

İktidarın adalet sistemindeki bütün mekanizmaları bozduğunu iddia eden Özkoç, yargıya güvenin azalmasının sorumlusunun da iktidar olduğunu öne sürdü.

Özkoç, "18 yıldan beri kuramadığınız hukuk devletini '2023'e kadar biz kuracağız ve piyasalara güven vereceğiz.' zihniyetini aşılamaya çalışıyorlar. Oysa ki buna inanacak Türkiye'de kimse kalmamıştır. Aylarca Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi ülkede hukukun varlığından söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Elindeki fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Özkoç, sokakta röportaj veren iki vatandaşın iktidarı eleştirdiği için tutuklandığını öne sürdü. Özkoç, "Bu vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Onlar sadece çektikleri acıyı, ıstırabı ifade etmişlerdir, bunun bedeli hapis olamaz. Ekonominin kötü gitmesinin tek sebebi bu iki vatandaşımız değil. Kötü gitmesinin tek nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların yüzde 60'ının asgari ücretle geçinmek zorunda kaldığını anlatan Özkoç, 3 çocuklu 5 kişiden oluşan bir ailenin, bu tutarla üç öğün sadece simit yemeleri ve kira, fatura gibi zorunlu ödemelerini yapmaları halinde ellerinde hiç para kalmayacağını söyledi.

Özkoç, vatandaşın mevcut ekonomik koşullara dişini sıkacak halinin kalmadığına dikkati çekerek, hükümeti istifa etmeye ve erken seçime gitmeye çağırdı.

CHP ve Millet İttifakı iktidarında Türkiye'de üretilen hiçbir tarım ürününün ithal edilmeyeceğini dile getiren Özkoç, iktidarlarında, öğrencilerin yurt sorununun çözüleceğini, elini taşın altına sokan iş insanlarının dünyada eşit rekabet koşullarına sahip olacağını, Aile Gelirleri Sigortası ile hiçbir çocuğun aç ve açıkta kalmayacağını belirtti.

"Bir tek 65 yaş üstü mü Kovid-19 taşıyor?"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, partisinin bastırdığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" ve "Arpalık A.Ş." adlı iki kitapçığın iktidar tarafından toplatıldığını ve bunların içerisindeki soruların da internet sitelerinden kaldırılmasının da yazılı olarak talep edildiğini savundu.

"FETÖ'nün siyasi ayağı" başlıklı kitapçıktaki soruları sıralayan Özkoç, iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkmasından duyacağı rahatsızlık nedeniyle toplatıldığını öne sürdü.

Özkoç, "Soru soran vatandaşı tutukluyorlar, soru sorup kitabı toplatıyorlar, soru soran milletvekilini hapse atıyorlar, isyan eden akademisyenleri tutuklayıp meslekten men ediyorlar sonra da çıkıp 'Biz Türkiye'yi doğru yönetiyoruz.' diyorlar." diye konuştu.

İktidarın Kovid-19 salgınını da doğru yönetemediğini ileri süren Özkoç, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına ilişkin sınırlandırmayı eleştirirken, "Bitti mi Kovid-19? O saatlerin dışında insanlar sokağa çıkarlarsa Kovid-19'e yakalanmıyorlar mı? Bir tek 65 yaş üstü mü Kovid-19 taşıyor?" sorularını yöneltti.

Özkoç, sağlık çalışanlarının dün "Tükendik, ışık yak." şeklinde protestoda bulunduklarını belirterek, sağlık çalışanlarının Kovid-19'a yakalandıklarında bunun meslek hastalığı kabul edilmediğini ve sağlık çalışanlarına sadece 7 lira ek ödeme yapıldığını söyledi.

"Türkiye'de insanlar partisinden ayrılıp siyasi parti kurmuşlardır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. 'Yalanın kurgu merkezi CHP'dir.' şeklinde ifadesi oldu. Bu açıklamalar bir disiplin sürecini beraberinde getirir mi?" sorusunu yanıtlarken, CHP'nin Türkiye'nin kurucu siyasi partilerinden olduğunu ve ilk liderinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

Özkoç, "CHP'nin kurumsal yapısını zedeleyecek, onu rencide edecek, hele ki Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı döneminde, Türkiye'yi mağdur eden bir iktidara karşı değil de CHP'nin varlığına, birliğine ve kurumsal yapısına karşı söz söyleyecek bir yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz. Ancak CHP, demokrasiyle, özgürlükle, ifadelerin özgürce kullanılmasıyla da kendi iç yönetimini sağlayan bir siyasi partidir." dedi.

Türkiye'de birçok siyasi parti mensubunun yeni parti kurduğunu ve şu anda 85 siyasi parti bulunduğunu vurgulayan Engin Özkoç, şunları kaydetti:

"Bu 86 olur, 87 olur. Türkiye Cumhuriyeti bunları kucaklar, karşılıkları neyse milletimiz kendilerine verir. Bizim birbirimizi yıpratmaya, gücendirmeye, kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var. Bu zorlu sürecin mimarları AKP iktidarı ve AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer milletimiz için hepimiz birlikte mücadele etmezsek o zaman bu mücadelede sıkıntılar yaşarız. Hedefimiz bir, Türkiye'nin özgür, laik, demokratik bir parlamenter sisteme kavuşmasıdır. O gün gelinceye kadar milletin yüreğinde yer alan herkesin birbirine sarılarak mücadele etmesi gerekir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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