CHP Heyeti, Siyasi Partilerle Bayramlaşıyor... CHP'li Nazlıaka: "Herkesin Huzur, Refah, Barış İçinde Yaşadığı Bayramlar Diliyoruz, Dileriz Nasip Olur" - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP heyeti; AKP, Vatan Partisi ve MHP heyetleri ile video konferans yöntemi ile DSP ve HDP heyetleri ile ise parti genel merkezinde yüz yüze bayramlaştı. Nazlıaka, "Herkesin huzur, refah, barış içinde yaşadığı bayramlar diliyoruz. Dileriz böyle güzel bayramlar kutlamak nasip olur" mesajı verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, koronavirüs salgını nedeniyle siyasi partilerin iki yıldır bayramlaşmaları video konferans yöntemiyle yaptığını anımsatarak, CHP heyetine; "Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde devam ediyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Candan Taşer'den oluşan CHP heyeti; bayram tebriklerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP, ilk olarak AKP ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Hayırlı bayramlar diliyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, tüm partililerimiz adına hem günaydın hem hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. Nazlıaka ise Zengin'e, CHP heyetini tanıtırken; "Bizler de CHP ailesi olarak Genel Başkanımız adına sizlere iyi bayramlar diliyoruz. Sanıyorum hepimizin dilekleri ortak. Hepimiz ayrılığın gayrılığın olmadığı, herkesin huzur, refah, barış içinde yaşadığı bayramlar diliyoruz. Dileriz böyle güzel bayramlar kutlamak nasip olur" dedi.

Zengin, "Katılıyorum, bayram şu açıdan çok önemli. İki yıldır malum pandemiden dolayı teşkilatlarımız kapalı devre bir sistem içinde çalışıyordu. Son iki yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanı bulduk" diye konuştu.

Semra Dinçer, AKP heyetinin bayramını tebrik ederken, "Sağlıklı, sıhhatli nice güzel, aydınlık bir Türkiye'de hep birlikte barışın olduğu bir Türkiye'yi inşa edelim diyorum. İnanın sizin kadar bizler de özlemiştik bir araya gelmeyi. Ama bu video konferanslarla değil daha bir arada olup bayramları kutlamayı diliyoruz" dedi.

Zengin ise Dinçer'in sözleri üzerine, "Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız. Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz" dedi.

CHP Milletvekili Zeynel Emre ise "Hukukçu, meslektaş olduğumuzu da bilerek, adaletin aynı sağlık, huzur kadar hayatımıza egemen olduğu nice bayramlar geçirmek dileğiyle diyelim" ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu başkanlığındaki HDP heyeti de, CHP genel merkezinde CHP heyetinin bayramını kutladı. Nazlıaka, "Hepimiz yoksulluğun, yoksunluğun olmadığı, insanların yaşam biçimlerine, inançlarına, tercihlerine göre ayrıştırılmadığı bir ve beraber olma duygusunun yüceltildiği, ayrılığın gayrılığın olmadığı bayramlar temenni ediyoruz. Hepimizin, huzur, barış, refah içinde yaşadığı bayramlar olmasını istiyoruz" dedi.

Nazlıaka, CHP Gençlik Kolları'nın bayram öncesi başlattığı "Askıda Bilet" dayanışma kampanyasını anlattı.

Katırcıoğlu, "Siyaset çok geriliyor, geriyorlar. Dolasıyla Türkiye'de özellikle ekonomide gelişmeler zaten bozuk bir gelir dağılımı olan bir ülkeyi daha da büyük bir gelir dağılımı bozukluğuna itti. Gerçekten halkımızın önemli bir kısmı yoksullaştı. Onun için gençlerin bu adımı çok takdire şayan bir adım. Gerçekten bir şeyler yapmak lazım" diye konuştu.

CHP ve HDP heyetleri üyeleri, birbirlerinin bayramlarını tebrik ettiler.

CHP heyeti, MHP ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ben öncelikle MHP olarak başta sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere siz değerli parti yöneticileri, teşkilatları ve CHP camiasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum" dedi.

CHP'li Nazlıaka, Karakaya'ya teşekkür ederken, "Biz de CHP ailesi olarak aynı şekilde MHP'nin bayramını kutluyoruz. Önümüzdeki bayramların daha bayram tadında geçmesini umut ediyoruz. Çocukların yüzünün güldüğü, büyükler ile küçüklerin ulaşım maliyetini düşünmeksizin kavuşabildiği, herkesin refah, huzur içinde mutlu bir şekilde yaşadığı bir Türkiye ve böyle bir dünya özlemiyle biz de sizi iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Karakaya, "İnsanların, ezilen halkların ve mazlum milletlerin gerçekten insan gibi yaşayabileceği bir dünya düzeninin oluşması hepimizin arzusu, dileği. Hepimizin amacı, gayesi de bu olmalı. Bu yönde gayretlerimiz İnşallah karşılık bulur diyorum" dedi.

Nazlıaka, Emre, Taşcıer ve Dinçer; daha sonra DSP heyeti ile genel merkezde; Vatan Partisi heyeti ile de video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP heyeti; ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetleri ile de Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı.