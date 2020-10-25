CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret - Son Dakika

CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret

25.10.2020 13:32
CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milletvekili Abdurrrahman Tutdere, İsmet Tokdemir ve CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten oluşan heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek istişarede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milletvekili Abdurrrahman Tutdere, İsmet Tokdemir ve CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten oluşan heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek istişarede bulundu.

CHP heyeti kentteki sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti. Burada ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Günay ile bir araya gelen CHP heyeti, kent ekonomisi ile ilgili sorun ve sıkıntıları dinledi.

Ziyarette konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, korona virüs sürecinde iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara değindi.

Başkan Uslu, "Son 7 aydır korona virüsten dolayı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde en fazla etkilenen kesimin iş dünyası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle tabi siyasilerimizin bizzat bu işin içinde katma değer üreten insanları temsil eden Türkiye'nin en saygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret ve sanayi odalarını ziyaret etmeniz bizi memnun etmiştir. Önümüzdeki süreçte ve bulunduğumuz konjonktürle birlikte daha fazla hasbıhal etmek zorundayız. Türkiye'nin içinde bulunduğu ve özellikle ekonomi alanında bizler bizzat bunu günübirlik olarak yaşayan kesimiz. Elbette siz siyasilerimiz bunu bizden daha iyi biliyorsunuz her alanda takip ediyorsunuz. Yani bu süreci hep birlikte atlatmak için sizlerde bizden aldığınız yapılması gereken noktasındaki önerilerimizi hükümetle birlikte bunları gidermek için çaba gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimizi herkes biliyor. Ama bu sürecin atlatılması için bizim yapmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi kafa kafaya verip bir takım radikal kararları almamız gerekiyor. Bu ülkede katma değer üreten insanları temsil eden günü birlik bu sıkıntıları yaşadığımız için dinlendiğimiz zaman bunun kısmen size ışık tutacağına inanıyoruz. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntıları atlatacağız. Bizde yeri geldiği zaman sıkıntıları dile getiriyoruz. Bu süreci görüşmek için ziyaretiniz bizleri mutlu etti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekilleriyle beraber KOBİ'lerin sorunu ile ilgili 81 ilde ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ziyaretler sonucunda elde ettikleri sorun ve sıkıntılar ile çözüm önerilerini rapor haline getirerek TBMM'ye sunacaklarının altını çizen Ağbaba, "Hem pandemi nedeniyle hem de 2018'de başlayan ekonomik kriz nedeniyle ekonomide zor günler yaşıyoruz. Burada bu sorunları en iyi bilen ve konuşması gereken kesimin de sizler olduğunu düşünüyoruz. Sanayicilerimizden, KOBİ'lerimizden alacağımız notları da ilgili yerlere aktaracağız. Sizlerin görüşleri bu nedenle bizler için çok önemli. Partimizin de en önemli politikalarından biri istişaredir" diye konuştu. - ADIYAMAN

CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret
CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret

amasya ticaret ve sanayi odası, Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret - Son Dakika

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