Canan Kaftancıoğlu: "Demokrasi Yoluyla Bir Diktatörü Bu Ülkeden Göndereceğiz"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına; "Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri haline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" dedi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise "Çok çalışmamız gerekiyor. Bizden beklentileri fazlasıyla karşılamamız gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın, partisinin il gençlik kolları başkanları ile toplantı yapacak. 81 il gençlik kolları başkanları bugün İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde bir araya geldi. Etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve belediye başkanları katıldı. Kaftancıoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CESUR OLAN SİZSİNİZ: Değerli kardeşlerim, o kadar kıymetli bir partide, o kadar kıymetli bir süreçte tarihe tanıklık ediyorsunuz ki ve bu tarihe tanıklık ederken kimi süreçleri istediğimiz gibi şekillendirebiliriz ama kimi süreçler bizim isteğimizin dışında gelişir ve o süreçleri nasıl karşıladığımız zamanın, zeminin, tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Şundan dolayı söylüyorum. Yaşadığınız bu zor günlerde, bugünün Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihine tanıklık ederken sizin yaşınızda olmak demek, aslında hakikaten çektiğiniz zorluklara rağmen bunu bilerek ve görerek çok kıymetli, öykülenecek ve aslında cesaretinizden dolayı kötülüğün iktidarda olduğu bugünde, bu yaşta bu kötülüğe karşı savaşabilme, mücadele edebilme duruşunuzdan dolayı bence cesur olan ben ya da biz değiliz; cesur olan sizsiniz. Hepinizi kocaman kucaklıyorum ve alkışlıyorum bu cesaretimizden ötürü. İyi ki varsınız.

DEMOKRASİ YOLUYLA DİKTATÖRÜ GÖNDERECEĞİZ: Hep ne diyoruz? Gençlik gelecek. Bazen bunu cümlenin gidişine göre kullanıyoruz ama sizlerden bir ablanız olarak tek bir isteğim var ki, siz zaten hissediyorsunuz. Hissetmeseniz bu cesarette olamazdınız zaten. Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri haline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz.

HERKES İÇİN İNANARAK MÜCADELE EDİYORSUNUZ: Kimi zaman kişi kendi başardığını ya da tarihi süreçlerdeki kendi etkisini hissedemeyebilir. Ben de bu kadar önemli bir süreçte ne yapabilirim ki, x ilinde gençlik kolu başkanıyım, x ilçesinde gençlik kollarında çalışıyorum. Asla. 21'inci yüzyılın siyasetinde, 21'inci yüzyılda cumhuriyeti yeniden taçlandıracağımız, temelleri sağlam ama kolonlarını çatlatmaya çalıştıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sizin bulunduğunuz yerlerdeki kendinize güveniniz; güvenmeniz için çok sağlam gerekçeleriniz var. Gençsiniz, akıllısınız, ahlaklısınız, başkası için değil çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak bunu gerektirir. Kendiniz için değil, bu topraklardaki herkes için inanarak mücadele ediyorsunuz. İşimizi yaparsak ki, gençlerin bunu bizlerden çok daha iyi yaptığını biliyorum ben. Bunu da hissedersek eğer işimiz hakikaten bizim için zor gibi görünüyor ama bizler için çok kolay.

ZOR OLANI İKTİDARDAKİ DÜŞÜNSÜN: Zor olanı iktidardaki kötülük düşünsün. Biraz önce İstanbul güzel, sizlerle daha güzel demiştim. Hakikaten bu İstanbul Planlama Ajansı da İstanbul gibi hepimizin birlikte nefes aldığı alanlar oldu. Ne dedik? Partimizde, inancımız var. Çalışkanlığımız var. Ekrem Başkanımızın söylediği gibi ben de selamını ileteyim. Çalışkanlığımız var ve burada kocaman bir aile olduğumuzu bu anlarda çok yoğun hissediyorum. Siz gençler var. Bizim İstanbul'daki yaş almış ama hep genç kalan belediye başkanlarımız var. Milletvekillerimiz keza aramızda. Genel başkan yardımcımız ve gençlik örgütünün A'dan Z'ye bütün komponentleri yan yana, omuz omuza, umudu örgütlüyoruz. Umudu örgütlemenin olmazsa olmaz bir koşulu var. İnançlı olmak ve ben biliyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi gençliği geçmişte olduğu gibi gelecekte de inançlı olacak ve o inancıyla Türkiye nefes aldıracak.

ASLA HAYALLLERİNİZİ KAYBETMEYİN: Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, boşuna Gençliğe Hitabe yazıp boşuna bu devleti, bu cumhuriyeti gençlere emanet etmemiştir diyorum. Sizlerle bir arada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Çünkü sizlerle bir arada olunca enerjimizin artması bir yana, herhalde sizlerin enerjisi bizdeki yorgunlukları alıp götürüyor. Ben bu bağlamda İstanbul'da bu çalıştayı yapmış olmanız, İstanbul il örgütümüze saha çalışmalarınızla destek vermiş olmanızdan dolayı ve gençlik kolu başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir gün kendisiyle sohbet ederken 'Benim hayallerim var' demişti. Asla ve asla hayallerinizi kaybetmeyin ve gençlik örgütünün hayalleri, genel başkanımızın hedefiyle Türkiye'deki bütün mazlum ve mağdurların kurtuluşunun işareti olacaktır diyorum."

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "Sizleri bugün burada İstanbul'u bir kez değil, iki kez kazanmış yönetimlerimizle ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nice nice medeniyetlerin beşiği, doğuyla batının buluşma noktası, kadim şehrimiz İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle konuşmasına başladı. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTANBUL'DA SOKAK SOKAK DOLAŞTIK: İstanbul Gençlik Kolları olarak 39 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra 'güç sende, senin elinde' ve 'zam duvarı' gibi çalışmaları, 81 ilimizi harekete geçirecek şekilde planlamaktan, bu konuda verdiğiniz destekten, aynı zamanda genel merkezimizin bu tarz çalışmaları İstanbul'dan Türkiye'ye yaymasından dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bizler için çok değerli. Anadolu'nun en ücra köşesinden bin bir zorlukla mücadelesini sürdüren gençlik örgütlerinin gereksinim duyduğu her noktada İstanbul olarak her zaman destek olacağımızı sizlere bildirmek istiyorum. Aynı şekilde sizlerden de ihtiyacımız olduğu her noktada destek alacağımızı biliyorum. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Keza bugün 81 il başkanımızla, İstanbul'da sokak sokak, yeni seçmenlerimizi dolaştık.

GELECEĞİ BERABER PLANLAYACAĞIZ: 3 gün boyunca beraber geleceği planlayacağız. Geleceği konuşacağız. Gelecek politikalarımızı konuşacağız. Toplantımızı 3 gün boyunca bu alanda sürdüreceğiz. Bu alanın bir özelliği var. 3 yıl öncesine kadar halktan kaçanların saklandığı bir alandı ama bugün İstanbul'da gençlerin çalışma yaptığı ve aynı zamanda 3 günlük kampımızda Cumhuriyet Halk Partisi gençliğinin halka açık bir alanda geleceği planladığı bir yere dönüştü. Bu yüzden çok kıymetli. Bu yüzden bu alan ayrı bir önem aslında, ayrı bir mesaj içeriyor. Sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Tekirdağ'da toplantıda olduğu için gelemedi. Toplantımızın ilerleyen günlerinde aramızda olacak."

GENÇOSMAN KİLLİK: ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ PLANLAYACAĞIZ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de program için İstanbul il örgütüne teşekkür etti. Killik, şöyle konuştu:

"Gençlik kollarını bu şekilde güzel ağırlamak, gençlik kollarını bu şekilde güzel bir değer vermek bizi ve bizden sonra gelecek bütün genç kardeşlerimizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bütün genç arkadaşlarım adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burası İstanbul'daki en güzel ve özel alanlardan bir tanesi ve birilerinin tekelinden kurtarılıp halka açılmış özel bir mekan. İstanbul Planlama Ajansı tarafından kullanılıyor ve bu alanı oluştururken bu güzel ev sahipliği için onlar da çok büyük bir özveri sarf ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar da en güzel şekilde bizleri ağırladılar. Bütün genç arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreci planlayacağız ve bir yandan da göreve geldiğimiz 9 aylık süreci değerlendireceğiz. Görüyorum ki çok genç arkadaşımız yorgun gözüküyor. Çünkü sabahtan beri alan çalışması yapıldı. Yorgun gözükmek bizim için güzel bir şey çünkü yorulmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Bizden beklentileri fazlasıyla karşılamamız gerekiyor."