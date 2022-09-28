Murat Bakan'dan Polisler İçin Yapılan Yeni Promosyon Anlaşmasına Tepki: "En Az 50 Bin Lira Olması Gerekir. Şeffaf Bir İhaleyle Yapılmalıydı"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polislerin maaş promosyonu güncellemesiyle ilgili "En az 50 bin lira olması gerekir. Bunun 75 bin lira olması gerektiğini söyleyenler var. Bu Vakıfbank'ta değil, tüm bankaların katıldığı şeffaf bir ihale ile yapılmalıydı ve çıkacak rakamı hepimiz görmeliydik ama bunu yapmaya tercih etmediler. Çünkü bunun arkasında başka birtakım şeyler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin maaş promosyonunun 27 bin lira olarak güncellendiği açıklamasına tepki gösterdi. Bakan, daha önce ilk promosyon anlaşmasını TBMM gündemine taşımış ve düşük promosyon karşılığında Emniyet'e araç alımının şart koşulduğu iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu. EGM ise promosyon anlaşmasına yönelik eleştirileri "FETÖ dili" olarak nitelemişti.

Murat Bakan, bugün EGM personeline yapılan promosyon anlaşmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"BU VAKIFBANK'TA DEĞİL, TÜM BANKALARIN KATILDIĞI ŞEFFAF BİR İHALE İLE YAPILMALIYDI VE ÇIKACAK RAKAMI HEPİMİZ GÖRMELİYDİK"

"Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin maaş promosyonu ile ilgili yapılan protokolün Vakıfbank'ta güncellendiğini ve 27 bin liraya çıktığını söyledi. Aslında bizim başından beri söylediğimiz, tüm polislerin bunlarla ilgili milyonlarca tweet attığı bir anayasal hak mücadelesi verdiği konunun ve benim de Meclis gündemine getirdiğim, soru önergesi verdiğim konunun aslında doğru bir konu olduğunu da kendisi teyit etmiş oldu. Bu 27 bin liranın 330 bin polis için düşünüldüğünde az olduğunu biliyoruz. En az 50 bin lira olması gerekir. Bunun 75 bin lira olması gerektiğini söyleyenler var. Bu Vakıfbank'ta değil, tüm bankaların katıldığı şeffaf bir ihale ile yapılmalıydı ve çıkacak rakamı hepimiz görmeliydik ama bunu yapmaya tercih etmediler. Çünkü bunun arkasında başka birtakım şeyler olduğunu düşünüyoruz biz. Son önergemizde sorduk, dolayısıyla alınabilecek rakamın çok daha azı alınmış oldu. Ancak bu mücadele sonuç verdi. Emeği geçen, bu hak mücadelesine katkıda bulunan tüm polis arkadaşlarımı kutluyorum.

"BİZİM BİR POLİSİMİZİN CANI, BÜTÜN BU PROMOSYONDAN DAHA DEĞERLİ"

Ancak yüreğimiz buruk. Mersin Mezitli'de PKK ile girdiği çatışmada ölüme koşan, vatanı için şehadet şerbetini içen polis memurumuz aramızda olsaydı keşke ve biz bunu konuşmuyor olsaydık. Bizim bir polisimizin canı, bütün bu promosyondan daha değerli. Mücadelemiz devam edecek. Polis hakkını alıncaya kadar, polis intiharları ile de mücadele edeceğiz, promosyonu ile de amir baskısı ile de mobbing ile de mücadele etmeye devam edeceğiz."