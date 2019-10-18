CHP Karadeniz Bölge Toplantısı, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ile Seyit Torun'un katılımıyla Atakum Eğitim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak'n yaptığı konuşmanın ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kürsüye çıktı. Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ve süreci adım adım takip ettiklerini ifade eden Torun, "Dün akşam 3,5-4 saat devam eden toplantılar sonunda bir ateşkes süreci oluştu. Sonuçta ne olacağı ve oradaki görüşmelerin detaylarıyla ilgili fazla bir bilgimiz yok. Biz aslında Suriye ile ilgili görüşlerimizi baştan beri anlattık, aktardık. Bugün ülkeyi yönetenlere bu süreçte neler yapılması gerektiğini ifade ettik. Maalesef hiçbir şekilde kayda alınmadığı için buralara geldik. ve bugün ne söylediysek hepsi gerçekleşmiş oldu" dedi.



Salıcı'nın dili sürçtü



Seyit Torun'un ardından CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ise son seçimlerinden ülkenin yarısını CHP'nin yönettiğini savundu. Salıcı, "Vatandaşların yarısı bizim belediye başkanlarından hizmet alıyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk" ifadesini kullandı.



Dört yıl sonra gerçekleşecek 2023 genel seçimini yerel seçim olarak niteleyen Salıcı, "Önümüzde 2023 yılında olduğu söylenen fakat belki de daha erken yapılabilecek bir yerel seçim var. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın tekrardan seçileceği bir seçim olacak. 31 Mart'ta çok geniş bir şekilde İYİ Parti ile 51 ilde ve 400'e yakın ilçede iş birliği yaptık. Bundan önceki yerel seçimlerde bir Millet İttifakı oluşturmuş ve bu ittifak ile seçimlere gitmiştik. Önümüzdeki süreci doğru okuyan, doğru analiz eden, sahada yapılan çalışmaların karşılığının ne olduğunu bilen ve o çalışmanın nasıl yapılmasını gerektiğini iyi bir şekilde anlatan kadrolar var. Dolayısıyla bizlerin bu toplantıdan sonraki süreçle ilgili yapacağınız değerlendirmeler çok kıymetli" açıklamasında bulundu.



Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.



Toplantıya Salıcı ve Torun'la birlikte; Samsun, Amasya, Ordu, Trabzon, Çorum, Sinop, Giresun, Rize, Tokat ve Trabzon il teşkilatlarının temsilcileri ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci katıldı. - SAMSUN