CHP'li Ağbaba: "Enflasyon Esnafın, Asgari Ücretlinin, Emeklinin Problemi. Nebati'nin Değil" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon hepimizin ortak meselesi" sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, "İnsanlar artık kuru ekmeği alamıyorlar. Enflasyon; Türkiye'de esnafın, tüccarın, sanayicinin, asgari ücretlinin, emeklinin problemi. Nebati'nin problemi değil. Kur korumalı mevduat sistemiyle fakirin cebinden alıp zenginlere verenlerin problemi değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklama ile "Enflasyon hepimizin ortak meselesi" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Adeta liyakatsizliğin dip yaptığı bir noktaya geldik. Hem ekonomi bakanlığında hem de Türkiye'de maalesef liyakatsizlik, vasıfsızlık egemen olmuş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı hepimizi cahil, dünyadan bihaber sanıyor. 'Enflasyon hepimizin ortak problemi' diyor. 'Örneğin ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor', diyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız' diyor. Enflasyonla ilgili aldığı tedbirlerden bahsediyor. 'Kur korumalıyı getirdik, dövizdeki dalgalanmayı gidererek enflasyonla mücadele ettik' diyor. Bunu bir cahil söylemez; bu nasıl bir mücadele ki enflasyon aralık ayından bu yana 3 kat artmış.

"TÜRKİYE'NİN GENİŞ KESİMLERİ ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMİŞ DURUMDA"

Bakan, enflasyonun neden yükseldiğinin bile bilincinde değil. Enflasyon belki Nebati'nin problemi değil, belki 'beşli çetenin', belki kur korumalı mevduat sisteminden faydalanan zenginlerin problemi değil; ama emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, çiftçinin, herkesin problemi. Enflasyon yüzde 70 olmuş, hala aklımızla alay etmeye çalışıyor. 'Avrupa'da da enflasyon yüksek' diyor. Avrupa'da euro bölgesindeki ortalama enflasyon yüzde 7,5. Amerika'da yüzde 8,5, Türkiye'de TÜİK'in rakamlarıyla yüzde 70.

Enflasyon rakamlarına bakın; Rusya savaşta 16,7, Ukrayna 13,7, Hollanda 9,7, İsviçre 2,4, Fransa 4,8. İsveç yüzde 6. Hala 'Avrupa ve Amerika'da da enflasyon var' diyerek, kendi beceriksizliklerini ve liyakatsizliklerini, batırmış oldukları ülke ekonomisinin günahını örtmeye çalışıyorlar. Maalesef kötü yönetim, liyakatsiz ekonomi bakanı yüzünden; Türkiye'nin geniş kesimleri enflasyonun altında ezilip, ekmeğe muhtaç olmuş durumdadır.

"İNSANLAR ARTIK KURU EKMEĞİ ALAMIYOR"

Enflasyon geniş kesimlerin problemi, Türkiye'nin en büyük problemi. İnsanlar artık kuru ekmeği alamıyorlar. Türkiye'de çalışanların yüzde 60'ını oluşturan asgari ücretliler, yılbaşından bu yana alım gücündeki azalma nedeniyle ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Enflasyon; Türkiye'de esnafın, tüccarın, sanayicinin, asgari ücretlinin, emeklinin problemi. Kimin problemi değil, Nebati'nin problemi değil. Kur korumalı mevduat sistemiyle fakirin cebinden alıp zenginlere verenlerin problemi değil.

Bu ekonomi yönetimi devam ettiği sürece, 'faiz sebep enflasyon sonuçtur' dedikleri müddetçe bu sorunu yaşayacağız. 128 milyar doları bozduranların, 19,5 milyarını kendi yandaşlarına satanların boğazlarında kalsın. Allah onları bildiği gibi yapsın."