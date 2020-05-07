CHP'li Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette "suçlamada bulunmadığını" iddia etti - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette "suçlamada bulunmadığını" iddia etti

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette suçlamada bulunmadığını iddia etti.

CHP'li Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette suçlamada bulunmadığını iddia etti.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını süresince CHP'li belediyelerin vatandaşa yardım etme, ekmek dağıtma engellemelerine rağmen insanları aç ve açıkta bırakmadığını söyledi.

İktidarın en büyük propaganda malzemesinin "CHP gelirse sosyal yardımları kesecek" iddiası olduğunu öne süren Ağbaba, sosyal yardımlar kesilmediği gibi ayrım yapmadan yardım yapıldığını ve bu yardımların neredeyse 4 kat arttırıldığını savundu.

Bu başarı hazmedilemediği için gündem değiştirme çabasında olunduğunu ileri süren Ağbaba, AK Parti'nin Türkiye'yi yönetemediğini iddia etti.

Ağbaba, dolar 7 lira 20 kuruş olmuşken iktidarın CHP'yi, Özgür Özel'i, Veli Ağbaba'yı konuştuğunu öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) Ekrem İmamoğlu seçildiğinde belediye verilerinin yedeklenmesi üzerine AK Parti'nin mahkeme kararıyla verilerin yedeklenmesini engellemek istendiğini ifade eden Ağbaba, bunun, İBB'nin bazı vakıf ve derneklere yaptığı desteğin ortaya çıkmasını önlemek için yapıldığını belirten "küçük" bir tweet attığını söyledi.

Ağbaba, twette yer alan rakamların tamamını İBB'nin hazırladığı raporlara dayandırıldığını iddia ederek, 2018'de hazırlanan bu raporda "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmut Hüdayi" gibi vakıflara İBB olanaklarıyla verilen hizmetlerin ayrıntılarıyla yer aldığını savundu.

Bu vakıflara yapılan yardımları tweetinde belirttiğini anlatan Ağbaba, bunun üzerine kendisine dava açıldığını bildirdi.

"İyiki de açtılar. Gerçekler belgeleriyle mahkeme kayıtlarına geçiyor." diyen Ağbaba, rakamların İBB Başkanlığı yapan Mevlüt Uysal döneminde açıklandığını ileri sürdü. Ağbaba, "Bizim söylediğimiz çok net, 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 41 milyon destek aldınız mı almadınız mı?" sorusunu yöneltti.

" Selçuk Bayraktar'ın mütevelli başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon destek verilmiş." diye bir tweet attığını, bu tweetle hakaret, küfür, suçlamada bulunmadığını savunan Ağbaba, buna karşı trollerce kendisine iftira, tehdit, hakaret ve küfürde bulunulduğunu öne sürdü. Veli Ağbaba, bu kişileri de milletin vicdanına havale ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 03:46 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba, T3 Vakfı için attığı tweette "suçlamada bulunmadığını" iddia etti - Son Dakika
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