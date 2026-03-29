CHP\'li Belediye Başkanı Tarafından Taciz Edildiği İddia Edilen Genç Kız, Otomobil Kazasında Ağır Yaralandı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki T.T., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazada yaralanan T.T.'nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, kazaya karışan araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.

Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.