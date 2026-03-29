CHP'li Belediye Başkanı Tarafından Taciz Edildiği İddia Edilen Genç Kız, Otomobil Kazasında Ağır Yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Belediye Başkanı Tarafından Taciz Edildiği İddia Edilen Genç Kız, Otomobil Kazasında Ağır Yaralandı

29.03.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kazanın, sosyal medyada T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından meydana gelmesi dikkat çekti. Kazada yaralanan T.T., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazada yaralanan T.T.'nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, kazaya karışan araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.

Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 10:39:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.