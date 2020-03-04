CHP'li Kasap: "Koronavirüsle ilgili halk broşürleri dağıtımında geç kalındı" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Koronavirüsle ilgili halk broşürleri dağıtımında geç kalındı' - Son Dakika

CHP'li Kasap: "Koronavirüsle ilgili halk broşürleri dağıtımında geç kalındı"

6 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili halk broşürleri dağıtımında geç kalındığını savundu.

CHP'li Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili halk broşürleri dağıtımında geç kalındığını savundu.

Kasap, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bütün dünyada can almaya devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının güzel şeyler yaptığını ancak halk broşürleri dağıtımında çok geç kalındığını savunan Kasap, broşürlerin dün itibarıyla hazırlandığını belirtti. Kasap, aile sağlığı merkezinde çalışan hekimler ve diğer personelin, bu hafta itibarıyla eğitime çağrılmasının da çok geç alınmış bir karar olduğunu öne sürdü.

Kasap, dünyada birçok ülkenin basit halk broşürleri hazırlattığını ifade etti.

İtalya ve Almanya'dan gelen milletvekillerin bulunduğunu ancak ciddi denetimden geçmediğini iddia eden Kasap, toplu mekanlarda dezenfektan solüsyonları, el silme alkollü petleri olmadığını söyledi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu 9 milletvekili olarak acil toplantıya çağırdıklarını, komisyonun ret cevabı verdiğini anlatan Kasap, komisyonun yaklaşık 1,5 yıldır hiç toplanmadığını belirtti. Kasap, Meclisin daha duyarlı olması, komisyonun toplanması gerektiğini dile getirdi.

Kasap, Türkiye genelinde izolasyon odalarının yeterli olmadığını öne sürerek, ellerin 20 saniye boyunca sabunla yıkanmasını, yakın temastan kaçınılmasını, ellerin yüze, göze, ağıza götürülmemesini, kalabalık ortamlarda maske takılmasını önerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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