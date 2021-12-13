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CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

13.12.2021 16:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dolar bugün 14 lirayı geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak toplantı sonrasında açıklama yaptı. Öztrak, dün Ankara'da 'barınamıyoruz' eylemi yapmak isteyen gençlerin gözaltına alındığını hatırlatarak, ev veya yurt bulamayan öğrencilerin böyle bir eylem yapmasının suç olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

'PARAMIZIN PUL OLMADIĞI TEK BİR PARAMI BİRİMİ KALMADI'

Öztrak, döviz kurundaki yükselişle ilgili de, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Son üç ayda milli paramız; ABD Doları karşısında yüzde 40, Bulgaristan Levası karşısında yüzde 37, Pakistan Rupisi karşısında yüzde 37, Mozambik Metikali karşısında yüzde 41, kalaşnikofla Merkez Bankası yöneten Taliban'ın Afganisi karşısında yüzde 29 değer kaybetti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı. Bugün Merkez Bankası dövize 2 hafta içinde 4'üncü kez müdahale etti. Ama artık Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri tüm müdahalelere rağmen hızla 15 liraya doğru gidiyor. Herkes Merkez Bankası'nın kolunun kanadının kırık olduğunu görüyor" diye konuştu.

'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

Ekonomi değerlendirmelerinin ardından erken seçim çağrısında bulunan Öztrak, "Yepyeni, birinci kalite kumaştan, güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini, istişareyle dikmeliyiz. Bu yeni elbisenin terzisi de tabi ki bizzat milletimiz olacak. Biz hazırız. Milletimiz de hazır. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların, akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de, akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede Cumhuriyeti hep beraber, omuz omuza, gerçek demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı
CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı
CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı
CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Milli, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı - Son Dakika
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