CHP'li Tanrıkulu'ndan "Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor" iddiası - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu'ndan "Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor" iddiası

10.12.2020 14:51
CHP'li Tanrıkulu'ndan

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili de olan Tanrıkulu, komisyon üyesi CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, İrfan Kaplan, Servet Ünsal ve Ali Haydar Hakverdi ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Tanrıkulu, 72 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiğini ve Türkiye'de de yürürlükte olduğunu belirterek, ancak sözleşmenin dünyada ve Türkiye'de ihlal edildiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle ağır insan hakları ihlallerinin 2020'de daha çok yaşandığını ileri süren Tanrıkulu, "Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor." diye konuştu.

AK Parti döneminde insan hakları ihlallerini denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığını iddia eden Tanrıkulu, sivil toplumun çökertildiğini, yargının bağımsızlığını yitirdiğini, TBMM'nin çoğulculuğunu kaybettiğini, medyanın hükümetin kontrolünde olduğunu, uluslararası mekanizmaların da hükümet tarafından yok sayıldığını öne sürdü.

Tanrıkulu, 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve terörü kınadığını da söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç da yaşam hakkının yok sayıldığı, düşünce ifade etmenin suç olduğu, işkencenin cezasızlaştırıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, çalışma hakkının önüne engeller konulduğu, devleti yönetenlerin kadınların feryatlarına, çocukların sessiz çığlıklarına, doğanın isyanına kulaklarını tıkadığı bir dönemden geçildiğini savundu.

Kılıç, 18 yıl boyunca AK Parti iktidarının insan hakları açısından mağduriyet ve tahribat yarattığını ileri sürerek, kadın ve çocuk haklarının durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

CHP Gazintep Milletvekili Kaplan, TÜİK verilerine göre cezaevlerinde 31 Aralık 2019 itibariyle tutuklu ve hükümlü sayısının 291 bin 546 olduğunu, 12-17 yaş arası 2 bin 800 çocuk bulunduğunu ifade etti. Cezaevlerinde görevli 854 psikolog, 276 sosyal çalışmacı ve 383 sosyoloğun tutuklu ve hükümlü sayısına göre yetersiz kaldığını dile getiren Kaplan, bu görev alanındaki personel sayısının arttırılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Ünsal, Türkiye'nin her alanda hak ihlalleriyle bilinen bir ülke haline geldiğini ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Hakverdi ise 27. yasama döneminde, 1 Aralık 2020 itibarıyla komisyona cezaevlerine ilişkin 5 bin 49, yargıya ilişkin 1214, çeşitli sorunlar ve maddi yardım talepleriyle ilgili 919, komisyonun girişimde bulunması ve yerinde incelemesi için 209, kolluk uygulamalarından şikayetlerle ilgili 157, yasal düzenlemelerle ilgili 260, memuriyete ilişkin 105, işçi sorunlarına dair 78, engelli sorunlarına ilişkin 34, askerlikle ilgili 14 başvurunun yapıldığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Türkiye'de insan hakları bütün alanlarda ihlal ediliyor' iddiası - Son Dakika


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