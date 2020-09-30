CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde - Son Dakika

CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne gelerek yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne gelerek yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Böcek'in sağlığının iyiye gittiğini vurgulayan Torun, "Bilinci yerinde. Tepki veriyor, konuşulanı anlıyor. Şu an hala yoğun bakımda, özenle takip ediliyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan bilgi aldı. CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le birlikte rektörlük binasında gelen Seyit Torun, Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı. Torun, Başkan Böcek'in sağlığının iyiye gittiğini açıkladı.

'HER ŞEY KONTOL ALTINDA'Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldığını anlatan Seyit Torun, "Daha önce özel bir hastanede tedavisi olumlu şekilde yapılmıştı. Burada da o tedaviye ek olarak süreç devam ediyor. En son aldığımız bilgiye göre, bir tık daha iyiye gittiğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Süreç yakından takip ediliyor" dedi.NAKİL İDDİALARINA YANIT VERDİBaşkan Böcek'e uygulanan tedavide herhangi bir eksikliğin olmadığını vurgulayan Seyit Torun, "Kamuoyunda bazen yanlış bilgilendirmeler oluyor. Nakil yapılacağı yönünde ya da çok farklı ifadeler oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitenin açıklamalarına itibar edin. Onlar dile getirirler. Belki siz her gün aynı açıklamaları duyduğunuz için rutin bir iş gibi görüyorsunuz ama gerçekten sağlığı belli bir periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Farklı bir tedavi şekli de düşünülmüyor" diye konuştu.'ÖZENLE TAKİP EDİLİYOR'Muhittin Böcek'in sağlık durumunda her şeyin kontrol altında olduğunu aktaran Seyit Torun, "Bilinci yerinde. Akdeniz Üniversitesi'nin uzman hekimleri de tedaviyi devam ettiriyor. Konuşma durumuyla ilgili bilgi almadım ama tepki veriyor. Konuşulanı anlıyor. Şu an hala yoğun bakımda. Yoğun bakımda olması gerekir çünkü şu an tedavi süreci var. Özenle takip ediliyor" dedi.44 GÜNDÜR HASTANEDE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçen günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde
CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde
CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde
CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz Üniversitesi, Seyit Torun, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde - Son Dakika

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