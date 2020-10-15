CHP'li Zeybek: "Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti örtbas etmek istiyor" - Son Dakika

CHP'li Zeybek: "Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti örtbas etmek istiyor"

15.10.2020 13:03
CHP'li Zeybek:

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, partisinin, Antalya'nın Serik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasına yönelik suç duyurusunda bulunduğu Serik Cumhuriyet Başsavcılığının, bu iddiayı araştırmadığını ve örtbas etmek istediğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, partisinin, Antalya'nın Serik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasına yönelik suç duyurusunda bulunduğu Serik Cumhuriyet Başsavcılığının, bu iddiayı araştırmadığını ve örtbas etmek istediğini ileri sürdü.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Serik Belediyesi'nde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddiaya konu rüşveti iki bakanın bildiğini öne süren Zeybek, CHP İlçe Başkanlığının konunun araştırılması için başvurduğu Serik Cumhuriyet Başsavcılığının bugüne kadar etkin bir soruşturma yapmadığını, sadece İçişleri Bakanlığı müfettişinin raporunu istediğini söyledi.

Rüşvet iddiasının 5 aydan uzun bir süredir gündemde olmasına rağmen detaylı olarak incelenmediğini savunan Zeybek, "Rüşveti ortaya çıkarmamak, örtbas etmek vatana ihanettir. İki bakan, bildikleri bu rüşveti gerekli kurumlara bildirmemekle suç işlemektedir. Bir gün kendileri de yargılanırlar. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti araştırmıyor, örtbas etmek istiyor, görevini yapmayarak suç işliyor." dedi.

CHP'li Zeybek, Enis Berberoğlu'na ilişkin kararı alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin anayasal suç işlediğini de söyledi.

Mahkeme heyetinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından incelenmesi ve haklarında yargı yolunun açılması gerektiğini ifade eden Zeybek, "Kanuna ve vicdanına göre karar verenleri ayırıyorum, bir kısım hakimler dün FETÖ'nün emir ve talimatlarına göre karar veriyordu, bugün iktidarın emir ve talimatlarına göre karar veriyor. Bu suçtur ve yargıya güvenin yüzde 20'lere kadar düştüğü ülkemize ihanettir. Bu kararı veren hakimleri kınıyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Zeybek, serik, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Zeybek: 'Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti örtbas etmek istiyor' - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor         
11:29
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi         
07:50
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 13:12:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Zeybek: "Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti örtbas etmek istiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei