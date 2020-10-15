CHP'li Zeybek: "Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti örtbas etmek istiyor" - Son Dakika

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, partisinin, Antalya'nın Serik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasına yönelik suç duyurusunda bulunduğu Serik Cumhuriyet Başsavcılığının, bu iddiayı araştırmadığını ve örtbas etmek istediğini ileri sürdü.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Serik Belediyesi'nde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddiaya konu rüşveti iki bakanın bildiğini öne süren Zeybek, CHP İlçe Başkanlığının konunun araştırılması için başvurduğu Serik Cumhuriyet Başsavcılığının bugüne kadar etkin bir soruşturma yapmadığını, sadece İçişleri Bakanlığı müfettişinin raporunu istediğini söyledi.

Rüşvet iddiasının 5 aydan uzun bir süredir gündemde olmasına rağmen detaylı olarak incelenmediğini savunan Zeybek, "Rüşveti ortaya çıkarmamak, örtbas etmek vatana ihanettir. İki bakan, bildikleri bu rüşveti gerekli kurumlara bildirmemekle suç işlemektedir. Bir gün kendileri de yargılanırlar. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı rüşveti araştırmıyor, örtbas etmek istiyor, görevini yapmayarak suç işliyor." dedi.

CHP'li Zeybek, Enis Berberoğlu'na ilişkin kararı alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin anayasal suç işlediğini de söyledi.

Mahkeme heyetinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından incelenmesi ve haklarında yargı yolunun açılması gerektiğini ifade eden Zeybek, "Kanuna ve vicdanına göre karar verenleri ayırıyorum, bir kısım hakimler dün FETÖ'nün emir ve talimatlarına göre karar veriyordu, bugün iktidarın emir ve talimatlarına göre karar veriyor. Bu suçtur ve yargıya güvenin yüzde 20'lere kadar düştüğü ülkemize ihanettir. Bu kararı veren hakimleri kınıyorum." diye konuştu.