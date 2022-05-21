CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: "Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar" - Son Dakika
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CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: "Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar"

21.05.2022 17:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Maltepe’deki “Milletin Sesi” Mitingi öncesinde; “Milletin sesi yükselecek ama saraydan duyacaklar mı? Duyamazlar, çok korkuyorlar. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Korktukça otoriterleşiyorlar. Otoriterleştikçe daha çok hata yapıyorlar” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Maltepe'deki "Milletin Sesi" Mitingi öncesinde; "Milletin sesi yükselecek ama saraydan duyacaklar mı? Duyamazlar, çok korkuyorlar. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Korktukça otoriterleşiyorlar. Otoriterleştikçe daha çok hata yapıyorlar" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan ve Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak "Milletin Sesi" mitingi öncesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"HAKKI, HUKUKU, ADALETİ ARAYAN HERKES GELİYOR"

Toplumun, 85 milyonun adalete susadığını belirten Erkek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız, burada; Türk siyasi tarihinin en önemli mitinglerinden biri olan Adalet Mitingi'ni de yapmıştı. Bakın akın akın, büyük bir heyecanla geliyor toplumun her kesiminden insanlar. Kimler geliyor? Bu kayırmacılık, torpil düzeninde mağduriyete sürüklenmiş gençler geliyor. Yaşamları için, hakları için mücadele eden kadınlar geliyor. Emeklilik haklarını alamayan insanlar geliyor; esnaf geliyor, çiftçiler geliyor. Yani hakkı, hukuku, adaleti arayan herkes geliyor.

Çünkü Türkiye; ülkemiz demokrasisini kaybetti, adaleti kaybetti. Eşitlik, özgürlük adalet mücadelesi bu. Bu mücadele, demokrasi mücadelesi. Bu mitingimiz bizim, aslında bugün biz Bursa'da olacaktık. İşte Canan Kaftancıoğlu kararı olsun, Gezi Davası kararları olsun, işte ayın 25'inde Çorlu'da (tren faciası) evladını kaybeden anneler ne mücadeleler veriyor? Ankara gar katliamı davaları, askeri öğrencilerin aileleri burada.

Koca koca adamlar devleti yöneten koca koca adamlar, devletin en kılcal damarlarına kadar FETÖ'yü yerleştirdiler. Sorumlusu bu çocuklar mı oldu? Bu gençler mi oldu? Yani böyle adaletsiz bir sistem."

"İLK SEÇİMDE DEMOKRASİDEN, ADALETTEN YANA OLANLAR KAZANACAK"

Alman şair Bertolt Brecht'in "Halkın ekmeğidir adalet" dizelerini hatırlatan Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet olmazsa aş, iş, ekmek de olmaz. Çok kutsal bir kavram, evrensel bir kavram. Onun için sahip çıkıyoruz. Burada yalnızca Cumhuriyet Halk Partililer yok. Toplumun her kesimi yapar. Bakın biz, burada görev yapan polislerle de konuşuyoruz. AK Parti'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş seçmenler de var burada.

Çünkü vicdanları rahatsız. Hani çok güzel bir söz vardır ya. 'En mükemmel adalet vicdanlardadır' diye. Milletin sesi yükselecek ama saraydan duyacaklar mı? Duyamazlar, çok korkuyorlar. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Korktukça otoriterleşiyorlar. Otoriterleştikçe daha çok hata yapıyorlar. İlk seçimde otoriter sistemden yana olanlar değil, keyfilikten yana olanlar değil; demokrasiden, adaletten yana olanlar kazanacak."

CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: 'Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Muharrem Erkek: "Milletin Sesi Yükselecek Ama Saraydan Duyacaklar mı? Duyamazlar, Çok Korkuyorlar" - Son Dakika
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