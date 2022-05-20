CHP'nin Yarınki "Milletin Sesi" Mitingi'nin Detayları Belli Oldu

Bursa'da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İstanbul'a alınan "Milletin Sesi" mitinginin detayları belli oldu. Yarın saat 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak mitingde, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verilecek. Yerli ve yabancı 350'nin üzerinde gazetecinin akredite olduğu mitingde CHP ve Türk bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak açılmayacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Bursa'da yapılacakken İstanbul'a alınan "Milletin Sesi Mitingi" ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 18.00'de yapılacak olan mitingde Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verilecek.

PARTİ YÖNETİCİLERİ MİTİNGİ HALKIN ARASINDA TAKİP EDECEK

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklamasına göre; tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları mitinge davet edildi. Mitingde Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağı kullanılmayacak. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek.

YERLİ VE YABANCI 300'Ü AŞKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

120 metrelik dev bir sahnenin kurulacağı mitingde, yabancı basın mensupları için anlık Türkçe çeviri olacak ve engelli bireyler için de işaret dili tercümanı bulunacak. 15 kamera ve 1 drone ise mitingi takip edecek ve medya organlarına canlı yayın akışı sağlayacak. Basın mensupları için bilgi ve veri akışının kolaylaşması için ise alanda 15 baz istasyonu ile birlikte özel Wi-Fi hatları kurulacak. Yerli ve yabancı 350'yi aşkın basın mensubu mitingi takip edecek.

MİTİNGE KATILAN VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK SAĞLANACAK

Mitingde vatandaşların güvenliği için de özel olarak önlemler alınıyor. Miting öncesi ve sonrasında herhangi bir sağlık problemi yaşanması durumunda 50 ambulans görev yapacak ve 3 sağlık çadırı da mitinge katılan vatandaşlar için hizmet verecek. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri ve parti görevlileri ile birlikte 5 bin polis alanda görev yapacak.

SANAT CAMİASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN ÇAĞRI

Sanat camiasının önemli isimleri de çektikleri videolar ile "Milletin Sesi" İstanbul Mitingi'ne destek oldu. Miting öncesinde @KulturSanatCHP Twitter hesabından yayınlanan videolar dakikalar içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Destek mesajı yayınlayan isimler şöyle:

" Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Belkıs Akkale, Metin Akpınar, Mustafa Alabora, Orhan Alkaya, Ali Altay, Hüsnü Arkan, Hürdağ Aydın, Rutkay Aziz, Selda Bağcan, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Zeynep Beşerler, Özlem Biter, Mazlum Çimen, Şevket Çoruh, Güvenç Dağüstün, Füsun Demirel, Sevinç Erbulak, Halil Ergün, Ceylan Ertem, Erdal Erzincan, Müjdat Gezen, Pelin Pınar Giritlioğlu, Mehmet Gümüş, Tülay Günal, Emrah Karaca, Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe, Niyazi Koyuncu, Berna Laçin, Zülfü Livaneli, Vedat Sakman, Zuhal Olcay, Suavi, Nur Sürer, Burhan Şeşen, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Nejat Yavaşoğulları."