CHP Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Park, bahçe gibi açık alanlar açılmazken, TBMM kapalıyken, alışveriş merkezleri neden açılıyor?

CHP Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Park, bahçe gibi açık alanlar açılmazken, TBMM kapalıyken, alışveriş merkezleri neden açılıyor? Biz hariç, dünyada birçok ülkenin meclisleri sosyal mesafeye uyarak, dijital platformları kullanarak çalışıyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sürerken açıklamalarda bulunan Öztrak, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.

Salgın sürecinde dünyanın normalleşme stratejilerini uygulama aşamasına geldiğini belirten Öztrak, Türkiye'de de salgından çıkış stratejisinin ilk safhasına geçildiğini söyledi.

Salgının tam olarak kontrol altına alınamadığını belirten Öztrak, günlük vaka sayılarının azaldığını ancak yeni vakaların da gelmeye devam ettiğini ifade etti.

"Kulüplerimiz, futbolcularımız tedirgin"

Öztrak, Kovid-19'a karşı başarılı bir tedavi yöntemi veya aşı bulunamadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray hükümetinin açıkladığı normalleşme stratejisi kafaları karıştırıyor. Bugün, alışveriş merkezleri açılıyor. Yakın zamanda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor müsabakalarının da yeniden başlayacağı anlaşılıyor. Bilim Kurulu üyeleri, tüm bunlar hakkında endişelerini dile getiren açıklamalar yapıyorlar. Bu çelişkili kararların nerede, hangi gerekçelerle alındığını kamuoyu bilmiyor. Park, bahçe gibi açık alanlar açılmazken,

TBMM kapalıyken, alışveriş merkezleri neden açılıyor? Biz hariç, dünyada birçok ülkenin meclisleri

sosyal mesafeye uyarak, dijital platformları kullanarak çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu,

ligleri başlatmak için kendi özgür iradesiyle nasıl karar alabiliyor? Kulüplerimiz tedirgin, futbolcularımız tedirgin ama anlaşılan birileri liglerin açılması için baskı yapıyor. Bu baskıyı yapan kim? Maçları veren yayıncı kuruluş mu, bahis şirketleri mi yoksa başka güç odakları mı?"

Beşiktaş kulübünde hafta sonu bir futbolcu ve bir çalışanda virüs tespit edildiğini anımsatan Öztrak, "Peki, şimdi ne olacak? Bu koşullarda maçlar yeniden nasıl başlatılacak? Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu soruların cevabını kamuoyuna mutlaka vermelidir." diye konuştu.

İkinci dalga uyarısı

Faik Öztrak, salgınla mücadele ikinci aşamanın, ilk aşamaya göre daha kritik olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnsanlarımızın sağlığına kavuşmasını,

biran evvel işine gücüne dönmesini

ve salgın tehlikesinin tamamen bertaraf edilmesini herkesten çok istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İkinci bir dalganın katlanılan tüm fedakarlıkları riske atmakla kalmayacağını, ekonomide duran çarkların dönmesini daha da geciktireceğini

ve fırsatları kaçıracağımızı düşünüyoruz. Bunun can kaybının yanında nasıl bir gelir kaybına yol açabileceğini de görüyoruz. Parti olarak 'sorumlu bir çıkış stratejisi' uygulanmasını da bu nedenle ısrarla istiyoruz."

"Herkese güven verecek, sorumlu bir çıkış stratejisini hazırlayın"

Öztrak, üniversite sınavında yaşanan

ve gençlerin geleceğini etkileyecek keyfi gelgitlerin ortada olduğunu savunarak, bu tarihlerin düzeltilmesini tüm aileler ve gençlerin beklediğini belirtti.

Hükümete, herkese güven verecek, sorumlu bir çıkış stratejisi hazırlaması önerisinde bulunan Öztrak, "Bunun iki koşulu var. Bilimsel gerçeklere riayet ve karar alma sürecinde saydamlık. Her sektör, hatta her il için ayrı çıkış stratejileri hazırlayın. Bu stratejileri de mutlaka Bilim Kurulunun onayından geçirin. Bu arada Bilim Kurulu hükümete önerdiği

veya alınmasını istediği tedbirleri kamuoyuyla mutlaka paylaşmalıdır. Bunları Bilim Kurulu sözcüsü açıklamalıdır." dedi.

Öztrak, nisan ayında en az 103 emekçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Kovid-19'un emekçiler için ölümcül bir meslek hastalığına dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı devam eden hastanelerde incelemede bulunurken çekilen fotoğrafını gösteren Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belli ki bu güvenlik şeritli tedbir Erdoğan'ın sağlığını korumak için alınmış. Erdoğan bilimsel gerçeklerle kendi sağlığını korurken, işçilerimizin sağlığı ise siyasi ve ekonomik gerekçelerle kaderine terk edilmiş. İnsanlarımız, 'Bu salgın ne zaman bitecek?' diye soruyor. Cevabı fotoğrafta. Erdoğan'ın kendi sağlığı için aldığı tedbirleri,

milletimiz için, işçilerimiz için alabildiği zaman bu salgın biter."

Faik Öztrak, ekonominin sağlığının da kaderine terk edildiğini, iki aydır kapalı olan 252 bin 690 işletmenin yeni sürece hazırlanması gerektiğini söyledi.

Gerçek işsizlik oranı

Şubat 2020 dönemine ilişkin iş gücü ve istihdam rakamlarının açıklandığına dikkati çeken Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar ocak-şubat ve mart aylarını kapsayan rakamlar. Ülkemizde ilk vaka mart ayının ortasında görüldü. Rakamlar koronavirüs salgının etkilerini henüz tam yansıtmıyor. Salgının iş gücü ve istihdam üzerindeki asıl etkileri gelecek aydan itibaren görülmeye başlanacak. Şubat ayı verileri korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. İnsanlarımız iş gücü piyasasından hızla çekilmişler. Çalışma çağındaki insanlarımız iş gücü piyasasını terk etmiş. Yenileri de girmemiş. İş gücüne dahil olmayan nüfus, son bir yılda, 2 milyon 120 bin kişi artmış. Böyle bir rakamla daha önce hiç karşılaşmadık. Bu, resmi işsizlik rakamları sanki düşmüş gibi gösteriyor ama diğer tarafta gerçek işsizlik rakamları da rekor kırıyor. İş gücü piyasasından çekilenleri, yetersiz ve eksik istihdam edilenleri, mevsimlik çalışanları da kapsayan gerçek işsiz sayımız tarihimizde ilk kez 9 milyonu aştı. Gerçek işsizlik oranı, yüzde 26,3 ile tüm zamanların rekorunu kırdı."

Salgından önce de ekonominin istihdam yaratmakta sıkıntı yaşadığını savunan Öztrak, tarımda istihdam kayıplarının son 25 aydır, inşaatta istihdam kayıplarının da son 23 aydır devam ettiğini vurguladı.

"Sorunlara çözüm aramak bize düşüyor"

Öztrak, hükümetin zorunlu ücretsiz izine çıkarılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, aylık 1170 lira yardım yapılacağını vadetttiğini ancak nisanda bu kişilere 545 lira gibi komik bir para verildiğini ileri sürdü.

"Böylesine gayri ciddi bir yönetimle önümüzdeki dağ gibi sorunları ülke olarak nasıl aşacağız?" diye soran Öztrak, "Bu hükümet tüm bu sorunlara kafa yoruyor mu? Hayır. 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur'. Borçla, pansumanla, bütüncül olmayan parça başı uygulamalarla sorunların üzerini kapatmaya uğraşıyorlar. Sorunlara çözüm aramak da bize düşüyor." ifadelerini kullandı.

Öztrak, krizin başından bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti kurmaylarının onlarca tedbir ve izlenmesi gereken yol haritasının ana hatlarını çizdiklerini anımsattı.

Ekonomide yitirilen güveni tahkim etmek için toplumun tüm kesimleriyle istişare edilmesi, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması çağrısını yineleyen Öztrak, krizin ilk gününden itibaren yapıcı olmaya, hükümete yol göstermeye çalıştıklarını, bundan sonra da buna devam edeceklerini bildirdi.

Öztrak, "Şu anda memleket yanıyor ve bu yangın o partiden bu partiden ayrımı yapmıyor. Bu kötü günleri omuz omuza vererek, dayanışmayla aşacağız. Yeter ki saray hükümeti koltuk için kavga çıkarmaya uğraşmasın, toplumu bölüp parçalamaya çabalamasın. Sorunları çözemiyorsa bunu kendine ar etmesin. Milletimizin yakasından düşmeyi bilsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim önceliğimiz millet"

Öztrak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimini övdü. Kemal Derviş yardakçıları sözüyle de muhalefeti hedef aldı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Bu sözlere, atılan tweetlere baktığım zaman milletin sesine kulakları tıkayanlar, o sesi duymayanlar ile milletin ızdırabını görmeyenler birbirini ağırlıyor. Bizim önceliğimiz millet. Bu sözlere bir cevap vermeyi gerekli görmüyoruz. Milletimizin büyük sıkıntıları var." dedi.

Bir gazetecinin, "İnfaz düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine şekil yönünden bir başvurunuz vardı. Esasa ilişkin de başvuru yapılacağı açıklanmıştı. Başvuru olacak mı, bir takvim belirlendi mi?" sorusuna karşılık Öztrak, "Başvuru olacak. Takvimi ve içeriği hakkında grup başkanvekillerimiz gerekli bilgileri verir. Böyle bir başvurudan vazgeçmemiz söz konusu değil." karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" buluşmasına ilişkin partiler arası bir iletişim olup olmadığının sorulması üzerine ise Öztrak, "Sayın Genel Başkanın değerlendirmesi önemli. Kibir hastalığına tutulmuş sarayın başının bu talebe cevap vereceğini sanmıyoruz. Onun dışında bütün partilerin bu talep çerçevesinde bir masa etrafında toplanması ve siyasetin ortak aklının sorunların çözümü için seferber edilmesini önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:36 Kaynak: AA


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