CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ülkemizi '3 yeni' dediğimiz, 'yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız." dedi.

Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP'nin Edirne'de düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı'na katıldı.

Parti Sözcüsü Öztrak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezdiklerini anlattı. Ülkenin iyi yönetilmediğini, devletin "krizde olduğunu" savunan Öztrak, erklerin tek elde toplandığını ileri sürdü. Öztrak, "Denetleyici, düzenleyici kurumlar fiilen ortadan kaldırıldı. Devleti kemiren parazitler için elverişli bir ortam hazırlandı. Ülkeyi 19 yıldır yöneten kadroların evinde kavga başlayınca, evin reisinin elinden ipler kaçınca suç örgütleriyle, mafyayla gayrimeşru ilişkilerinin yasak meyveleri birer birer ortaya dökülmeye başladı. Şimdi evin reisi, bu yasak mahsulü sahiplenmiyor. 'Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor." diye konuştu.

Yargıda bozulmalar olduğunu iddia eden Öztrak, hakimlerin cüzdan ile vicdan arasına sıkışmaması gerektiğini söyledi. Hakimler ve Savcılar Kurulunu göreve çağırdıklarını ifade eden Öztrak, "Milyonluk arabalara binen hakim ve savcılar varsa, geceliği on binlerce liralık otellerde tatil yapanlar varsa bunlar da titizlikle soruşturulmalıdır. Bu milyonluk araçların sahibi hakim ve savcılar kimlermiş? Hakim ve savcıların dörtte birine bu suyun gözü nereden geliyormuş? Bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Gereği de derhal yapılmalıdır. Şunu kimse unutmasın, sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner. Bugün 'hesap vermeye zamanımız yok' diyenler, yarın sandıkta millete hesabı verirler." dedi.

"Gelirimizi artıracak politikalar uygulayacağız"

Gençlerine umut veremeyen bir ülkenin geleceğine umutla bakamayacağını vurgulayan Öztrak, mevcut hükümetin sadece gençlerin değil, esnafın da umudunu kırdığını öne sürdü.

CHP'nin Türkiye'yi en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmasını bilmiş kadrolarıyla göreve hazır olduğunu dile getiren Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz ülkemizi '3 yeni' dediğimiz, 'yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız. Hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi artıracak politikalar uygulayacağız. İşsizliği azaltacak, katma değeri artıracak, yepyeni bir büyüme anlayışını hayata geçireceğiz. Artan refah ve gelirin adil paylaşılması var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla fakir fukarayı, garip gurebayı kucaklayacağız. ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz."

"Bu sistemi mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yol haritalarını belirlediklerini, ilk seçimde partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi. Seçilecek yeni cumhurbaşkanıyla, toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliğini hazırlayacaklarını ve millete götüreceklerini anlatan Erkek, "Bu sistemi mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu aktararak refahı artıracak, ekonomiyi güçlendirecek, enflasyonu düşürecek, yatırımı artıracak, dış kaynak finansmanı ucuzlatacak, zenginleştirecek, hakça bölüştürecek, demokrasi çıtasını yükselteceklerin CHP kadroları olduğunu kaydetti.

Toplantıya, CHP Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.