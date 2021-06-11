Üye Girişi
CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu

11.06.2021 13:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ülkemizi '3 yeni' dediğimiz, 'yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ülkemizi '3 yeni' dediğimiz, 'yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız." dedi.

Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP'nin Edirne'de düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı'na katıldı.

Parti Sözcüsü Öztrak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezdiklerini anlattı. Ülkenin iyi yönetilmediğini, devletin "krizde olduğunu" savunan Öztrak, erklerin tek elde toplandığını ileri sürdü. Öztrak, "Denetleyici, düzenleyici kurumlar fiilen ortadan kaldırıldı. Devleti kemiren parazitler için elverişli bir ortam hazırlandı. Ülkeyi 19 yıldır yöneten kadroların evinde kavga başlayınca, evin reisinin elinden ipler kaçınca suç örgütleriyle, mafyayla gayrimeşru ilişkilerinin yasak meyveleri birer birer ortaya dökülmeye başladı. Şimdi evin reisi, bu yasak mahsulü sahiplenmiyor. 'Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor." diye konuştu.

Yargıda bozulmalar olduğunu iddia eden Öztrak, hakimlerin cüzdan ile vicdan arasına sıkışmaması gerektiğini söyledi. Hakimler ve Savcılar Kurulunu göreve çağırdıklarını ifade eden Öztrak, "Milyonluk arabalara binen hakim ve savcılar varsa, geceliği on binlerce liralık otellerde tatil yapanlar varsa bunlar da titizlikle soruşturulmalıdır. Bu milyonluk araçların sahibi hakim ve savcılar kimlermiş? Hakim ve savcıların dörtte birine bu suyun gözü nereden geliyormuş? Bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Gereği de derhal yapılmalıdır. Şunu kimse unutmasın, sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner. Bugün 'hesap vermeye zamanımız yok' diyenler, yarın sandıkta millete hesabı verirler." dedi.

"Gelirimizi artıracak politikalar uygulayacağız"

Gençlerine umut veremeyen bir ülkenin geleceğine umutla bakamayacağını vurgulayan Öztrak, mevcut hükümetin sadece gençlerin değil, esnafın da umudunu kırdığını öne sürdü.

CHP'nin Türkiye'yi en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmasını bilmiş kadrolarıyla göreve hazır olduğunu dile getiren Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz ülkemizi '3 yeni' dediğimiz, 'yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız. Hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi artıracak politikalar uygulayacağız. İşsizliği azaltacak, katma değeri artıracak, yepyeni bir büyüme anlayışını hayata geçireceğiz. Artan refah ve gelirin adil paylaşılması var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla fakir fukarayı, garip gurebayı kucaklayacağız. ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz."

"Bu sistemi mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yol haritalarını belirlediklerini, ilk seçimde partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi. Seçilecek yeni cumhurbaşkanıyla, toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliğini hazırlayacaklarını ve millete götüreceklerini anlatan Erkek, "Bu sistemi mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu aktararak refahı artıracak, ekonomiyi güçlendirecek, enflasyonu düşürecek, yatırımı artıracak, dış kaynak finansmanı ucuzlatacak, zenginleştirecek, hakça bölüştürecek, demokrasi çıtasını yükselteceklerin CHP kadroları olduğunu kaydetti.

Toplantıya, CHP Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu
CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu
CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu
CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu
CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Trakya Bölgesi, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı 14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar 14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor 14:36 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı 14:24 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
14:59 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:23 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı         
14:24
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:09:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement