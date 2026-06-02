CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

02.06.2026 17:42
CHP'nin yeni sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in "kurultay" çağrısıyla ilgili konuştu. Sarı, "CHP'nin mevcut durumda kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. Kurultayı toplayabilmek mümkün değil." dedi.

CHP SÖZCÜSÜ SARI'DAN KURULTAY AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel’in olağanüstü kurultay çağrılarına yanıt verdi. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına dikkat çeken Sarı, partinin mevcut hukuki koşullarda bir kurultay toplama şansının bulunmadığını belirtti. Sarı, mahkeme kararı yürürlükte olduğu sürece bu yönde bir adım atılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"KURULTAYI TOPLAYABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

KILIÇDAROĞLU'NA SABAH EVİNDEN ÇIKARKEN SORULDU

Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde evinden ayrılarak Genel Merkez'e geçti. Bu sırada gazeteciler, son günlerin en çok tartışılan konusunu Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

Bir muhabir, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise soruya herhangi bir yanıt vermeden makam aracına binerek bölgeden ayrıldı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI GELMİŞTİ

CHP'de tartışmaların fitilini, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzaladığı ortak bildiri ateşlemişti. Milletvekilleri, CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğunu belirterek 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunmuştu.

Bildiride ayrıca partinin belirli tarihe kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edilmişti.

27 VEKİL İMZA ATMAMIŞTI

Kurultay çağrısına CHP'nin 111 milletvekili destek verirken, 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmamıştı. İmza vermeyen isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı'nın da yer alması dikkat çekmişti. Salıcı daha sonra yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza atmadığını söylemişti.

