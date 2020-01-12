CHP Ünye İlçe Başkanı Maral güven tazeledi - Son Dakika

Divan başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz 'in yaptığı kongrede, 187 delegeden 140'nın oyunu alan Maral başkan seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, Maral başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

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