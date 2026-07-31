CHP\'yi karıştıran Gürsel Tekin iddiası! Açıklama geldi

Mahkemeden çıkan "Mutlak butlan" kararının ardından CHP'de başlayan kabuk değişimi devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN'İN YERİNE YENİ İSİM

Son olarak CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı'na yeni bir ismi atadığı öne sürüldü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi ile Gürsel Tekin'in yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in, İl Başkanı olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'ya söz konusu iddia soruldu. Sarı, "Bu konuyla ilgili MYK'da bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.

SARI: BOŞALAN 12 İLE ATAMALAR YAPTIK

Öte yandan Sarı, “Daha önce görevden aldığımız illerle beraber kendiliğinden istifa edip giden arkadaşlarımızla birlikte boşalan 12 ile atamalar yaptık” açıklamasında da bulundu. Buna göre; Amasya’da Emin Kalyoncu, Artvin’de Ahmet Özdemir, Balıkesir’de Fikret Şahin, Burdur’da Recep Mutlucan, Giresun’da Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’da Tuncay Yılmaz, Kars’da Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’da Uğur Alendar, Kütahya’da Nihat Saygın, Rize’de Muhittin Bayrak, Trabzon’da Mustafa Gültekin, Zonguldak’da ise Olcay Can görevlendirildi.