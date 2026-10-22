CHP'nin ihraç ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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CHP'nin ihraç ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı YENİ Parti'ye katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, siyasi kariyerine ilişkin merakla beklenen kararı açıkladı. Geçen bir aylık süreçte Kadıköylülerle ve saha ekipleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde yol haritasını belirlediğini ifade eden Kösedağı, belediye meclis üyelerinin de büyük desteğiyle siyasi mücadelesini artık Yeni Parti saflarında sürdüreceğini duyurdu

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video mesajla siyasi yolculuğuna Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurdu. CHP’den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kösedağı, meclis üyelerinin büyük çoğunluğuyla birlikte bu kararı aldıklarını açıkladı.

"SAHADAKİ GERİ DÖNÜŞLERİ DİNLEYEREK KARAR VERDİK"

Yayınladığı videoda sürece ve aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti saflarında katıldığımı sizlere bildirmek isterim."

CHP'nin ihraç ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı YENİ Parti'ye katıldı

30 MECLİS ÜYESİ İLE BİRLİKTE GEÇİŞ YAPTI

Kararın belediye meclisindeki çoğunlukla ortaklaşa alındığını vurgulayan Kösedağı, "36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun" diyerek sözlerini noktaladı.   

Kösedağı,  Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile birlikte 30 Eylül 2026’da CHP tarafından kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

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    Yorumlar (1)

  • kocakercan39 kocakercan39:
    Bunlardan ne beklenirki, yarında eski partiye geçerler. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'nin ihraç ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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