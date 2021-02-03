Çifte maske daha iyi koruyor mu? - Son Dakika

Çifte maske daha iyi koruyor mu?

03.02.2021 00:52
Çifte maske daha iyi koruyor mu?, System.String[]

Koronavirüs mutasyonları nedeniyle pandemiyle mücadelenin yoğunlaştığı şu günlerde daha iyi korunabilmek için çifte maske takanların sayısı artıyor.

Koronavirüs mutasyonları nedeniyle pandemiyle mücadelenin yoğunlaştığı şu günlerde daha iyi korunabilmek için çifte maske takanların sayısı artıyor. Peki çifte maskenin bir yararı var mı'Koronavirüs mutasyonları nedeniyle vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken pandemiye karşı çetin mücadele devam ediyor. Pek çok ülkede kısıtlama önlemleri sertleştirildi, kamusal alanda rengarenk kumaş maskeler yerine cerrahi ve medikal maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ancak sokaklarda cerrahi maskeyle yetinmeyip iki maske üst üste takanların sayısı da giderek artıyor. Genelde cerrahi maskenin üzerine gündelik kumaş maske takıldığı görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de çifte maske tercih edenlerden. Harris'in ikinci doz aşısını olurken çekilen fotoğrafında cerrahi maske üzerine siyah bir başka maske daha taktığı görülüyor.

Başkan Joe Biden'ın Ulaştırma Bakanlığına atadığı Pete Buttigieg ve eşi Chasten Buttgieg'in de Twitter'da paylaştıkları selfie'de çifte maskeyi tercih ettikleri görülüyor.

Peki çifte maske gerçekten daha iyi koruyor mu yoksa bu bir aşırı titizlik göstergesi mi? Bilim insanları, özellikle kalabalık alanlarda, uçak yolculuğu gibi kapalı alanda uzun süre kalınması gerektiğinde ve risk grubunda cerrahi maske üzerine kumaş gündelik maske takmanın korumayı artırabileceği görüşünde.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada çifte korumanın Covid-19'un yayılmasını önlemede yararlı olabileceğini belirterek "İki tabaka çok büyük ihtimalle virüs ve damlacıklara karşı daha etkili" demişti.

"Boşlukların kapanmasına yardımcı olur"

Alman Max-Planck Enstitüsü'nden Frank Drewnick de Berliner Zeitung'a verdiği demeçte gündelik kumaş maskelerin, üzerine takıldığında cerrahi maskenin etkisini artırabileceğini belirtt. Medikal FFP2 türü maskelerden farklı olarak cerrahi maskelerin yüze tam oturmadığına işaret eden Drewnick, "Ama üzerine, örneğin yüze sıkıca oturan bir gündelik maske takılırsa, cerrahi maskeyi de yüze bastıracaktır" diyor. Bu şekilde cerrahi maskenin etrafında oluşan boşlukların kapanacağına işaret eden Drewnick, ancak nefes almanın zorlaşabileceğine de dikkat çekiyor.

Kaliforniya Üniversitesinden salgın hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi, ek koruma ihtiyacı duyan kişiler açısından cerrahi maske ve kumaş maskenin birlikte kullanılmasının medikal N95 maskeleriyle benzer bir etki sağlayabileceğini belirtiyor.

"Kapalı alanda maske sayısı 2'ye çıkarılabilir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı özellik taşıdığını belirterek "Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Kapalı bir ortamda maske sayısını 2 yapabiliriz" dedi.

? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Kara, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, cerrahi maskelerin takan kişiden ziyade etrafındakileri koruma amaçlı olduğunu ve sadece takan kişinin etrafına virüs ve aerosol parçacık yaymasını önlediğini de hatırlatıyor.

Çifte maske daha iyi koruyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Twitter, selfie, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Çifte maske daha iyi koruyor mu? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz
Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti         
00:44
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı         
23:36
İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu         
22:59
Eşini ve eniştesini öldürüp Eşini ve eniştesini öldürüp "Kafalarına ben sıktım" diyen şahıs, intihar etti         
22:32
Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti         
21:26
4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir 4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir         
17:28
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı         
15:47
Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü         
15:10
Son sözleri Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis         
15:07
"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı         
13:56
Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 02:08:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çifte maske daha iyi koruyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei