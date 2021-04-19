Çiğli'de belediye başkan yardımcısına hüzünlü veda - Son Dakika

Korona virüsü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, düzenlenen duygu dolu törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan için, uzun yıllardır hizmet ettiği Çiğli Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

"Acımız büyük"

Tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Mustafa Avdan'ın oğlu Egemen Avdan, "Çok sevdiğim, örnek aldığım babamı koronaya kurban verdim. Annem karantinada, abim Kanada'da olduğu için 2 yıldır görüşemiyoruz. Büyük acı yaşadık. Babam herkesi seven, kimseyi kırmayan, ilkeli bir insandı. Evlatları olarak gurur duyuyoruz. Güvendiğimiz dağ gibi adamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama ona duyulan sevgi ve saygıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Gümrükçü gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken ve konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Utku Gümrükçü, "Hayatımın en zor konuşması. Mustafa ağabeyi tanımak ve onunla beraber çalışmak çok büyük bir ayrıcalıktı. Bu ayrıcalığı bize yaşattı. Belki bugün farkında değiliz; ama Çiğli çok şey kaybetti. Olmadığı her günü yaşayacağız, göreceğiz. Mustafa Avdan demek yaşam sevgisi demekti. Mustafa Avdan insan sevgisiydi, Çiğli sevgisiydi. Mustafa Avdan Çiğli'nin taşını toprağını, insanını candan severdi. Mekanı Cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah ondan razı olsun" dedi.

Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından Mustafa Avdan'ın cenazesi, tören alanından dua ve karanfillerle uğurlandı. Avdan'ın cenazesi Sasalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene ayrıca; CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Atila Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ile siyasi partilerin ilçe başkanları, parti teşkilatları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye bürokrat ve personeli ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. - İZMİR