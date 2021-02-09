Çimento, cam ve seramik ihracatında 2021 hedefi 4,2 milyar dolar

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, geçen yıl salgına rağmen sektörün ihracatının arttığını ve 3,9 milyar doları aştığını belirterek, 2021 hedeflerinin yüzde 7,5'lik artışla 4,2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Birlik tarafından ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Feyyaz Ünal'ın katılımıyla 2020 değerlendirmelerinin ve 2021 beklentilerinin paylaşıldığı çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çenesiz, salgınla birlikte ilk olarak çalışanların sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydederek, işletmelerin ayakta durabilmesi için yaptıkları faaliyetlerden, TSE tarafından Kovid-19'a karşı verilen güven belgesi almalarından bahsetti.

Birliğe bağlı 3 ana sektörde 201 büyük şirketle birlikte toplam 12 bin işletmenin bulunduğunu, salgın sürecinde üretim ve istihdamı hemen hemen kesintisiz sürdürdüklerini anlatan Çenesiz, doğrudan 107 bin çalışan bulunan sektörün bu rakamın en az 3 katını dolaylı olarak istihdam ettiğini bildirdi.

Çenesiz, ara ara üretim kayıpları yaşansa da kısa çalışma dönemini en hızlı atlatan ve hızla normale dönen sektör olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte üretimde ve ihracatta ciddi başarılara imza attık. Çimento sektörümüz Avrupa'da üretim ve ihracatta birinci; dünyada üretimde altıncı, ihracatta ikinci durumda. Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'da üretim ve ihracatta birinciyiz; dünyada beşinciyiz. Seramik kaplama malzemelerinde üretim ve ihracatta Avrupa'da üçüncü, dünyada üretimde 10'uncu, ihracatta beşinci konumdayız. Cam sektöründe düzcam üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada beşinciyiz. Birçok sektörde hem ihracatta hem üretimde üst sıralardayız."

Birliğin ihracatı salgına rağmen artarak 4 milyar dolara yaklaştı

Erdem Çenesiz, salgına rağmen çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatını artırdıklarını belirterek, geçen yıl yüzde 7,7 artışla 3 milyar 932 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

ÇCSİB'nin ihracatının 4 milyar dolara yaklaşmasının gurur verici olduğunu dile getiren Çenesiz, seramikte yüzde 6,6 artışla 1,3 milyar dolar, çimentoda yüzde 27,3 yükselişle 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, cam sektöründe kısıtlama sonrası iç piyasadaki yüksek hareketlilik nedeniyle ihracatta bir gerileme yaşandığını ve rakamın 865,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anlattı.

Çenesiz, seramik malzemelerinde ABD, Almanya, İngiltere, Fransa pazarlarında önemli büyümeler yaşandığını, bu sektörün ihracat pazarlarının çoğunun gelişmiş ekonomilere sahip olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Seramik sağlık gereçlerinde en çok ihracatın Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'ye yapıldığını, bu alanda da ülkelerin çoğunda pazar payının korunduğunu anlatan Çenesiz, "Çimento ihracatında ABD'de yaşadığımız dikkat çekici büyüme sevindirici. İsrail, Suriye, Ukrayna gibi pazarlarda da artışlar yaşadık. Haiti, Gana, Sierre Leone de önemli ihraç pazarlarımız arasında yer almaya devam etti." diye konuştu.

"2020'de ihracata 2,5 milyar dolarlık yerli katma değer sunduk"

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz, çimento, cam ve seramik sektörlerinin sağladığı yerli katma değerin Türkiye ortalamasının üç katı olduğuna değinerek, yerli katma değer oranının seramikte yüzde 82, cam sektöründe yüzde 79, çimentoda ise yüzde 68 olduğunu söyledi.

Yerli ham madde kaynakları ve yüksek istihdamla çalışan sektörlerin ülke ekonomisine çok önemli katma değer sağladığını dile getiren Çenesiz, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl yaptığımız 3,3 milyar dolarlık seramik, cam ve çimento ihracatının ülkemize sağladığı yerli katma değer 2,5 milyar dolardır. Bu 3 ana sektör son 10 yılda 27,6 milyar dolar ihracat yapmış ve 21 milyar dolar yerli katma değer sağlamıştır. Bu rakamlar direkt ülkemizde kalmıştır. Bu kadar yüksek katma değer sağlamak her sanayi sektörünün harcı değildir."

"Türkiye, yeni tedarik merkezi olma yolunda ilerliyor"

Erdem Çenesiz, 2021 ihracat hedeflerinin yüzde 7,5'lik artışla 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam ülkemizin ihracat artış hedefiyle paralel. Bundan ümitliyiz. Salgında ülkemiz iyi bir sınav verdi. Sağlık çalışanlarımız, üreticilerimiz, çalışanlarımız, özel ve kamu sektörlerimiz büyük başarıya imza attı. Artık bütün dünya Türkiye'nin güvenli tedarik sağlanabilen bir ülke olduğunu biliyor. Herkes Türkiye'nin üretimi, sistemi bir şekilde çalıştırdığını ve tedarik sağladığını biliyor. Bu kapsamda birçok ülkeden tedariğin artık Türkiye'ye geleceğini düşünüyoruz. Bu, kamu ve özel sektörün ortak başarısı."

Çenesiz, artık lojistik olanakları artırmanın zamanının geldiğini belirterek, "Ülke içindeki limanlara kadar olan taşımacılık sorunları çözmemiz gerekiyor. Demir yolu ağlarınız geliştirmemiz, yeni deniz yolu ağları oluşturmamız gerekiyor. İzmir-İspanya Ro-Ro hattı açılacak olması bizim için çok sevindirici. ABD; hala çok önemli gördüğümüz ve büyüme fırsatlarımızın sürdüğü bir pazar. Burada tanıtım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle cam ve seramikte ciddi tasarım kültürü oluşmaya başladığını dile getiren Çenesiz, banyo seramiklerinde tasarımın çok önemli hale geldiğini, tasarım ve inovasyon konusunda çok başarılı olduklarını, sürekli yenilikçi ürünler geliştirebildiklerini söyledi.

"Yabancı yatırımda ilk izlenimleri alıyoruz"

Erdem Çenesiz, yabancı yatırımcı talebine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin ihracattaki küresel payının artması için rekabetçi bir kur politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Her sektörde dünyayla rekabet edebilmelerinin en önemli koşullarından birisinin, ihracatı destekleyen bir kur politikası olduğunu vurgulayan Çenesiz, "Rekabetçi bir kurla ihraç etmeyi teşvik eden bir yapı kurarsak yabancı yatırımcı da Türkiye'nin bu dinamik gücünden istifade etmek için burada olmak isteyecektir. Bunun ilk izlenimlerini alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Antibakteriyel ürünlere talep arttı"

Çenesiz, salgınla birlikte hangi ürünlere talebin arttığına ilişkin bir soruya karşılık, "Eskiden antibakretiyel veya antimikrobiyal yüzeyleri bulunan ürünler bir pazarlama argümanı iken artık ciddi ciddi standart haline geldi. Artık birçok firma antibakteriyel yüzeyli seramik üretip piyasaya sunuyor. Banyo ürünlerinde el değmeden çalışan musluklara doğru gidiliyor." dedi.

Su tasarruflu klozetler konusunda son dönemde bir farkındalık oluştuğunu dile getiren Çenesiz, bu konuda Türk üreticilerin geliştirdiği çözümlerin Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu ve üretimlerinin yapıldığını bildirdi.

Çenesiz, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın artıp artmadığına ilişkin bir soru üzerine, "2020'de dünya ticareti ve ihracatı düştü. Bu düşüşe rağmen sektörlerimizin ihracatını artırması pazar payını da artırdığının göstergesi." diye konuştu.

Erdem Çenesiz, çimento, cam ve seramikte Türkiye'nin gurur duyulacak çevreci ve yüksek standartlara sahip üretim tesislerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.