Çin Dışişleri Bakanı, Katarlı Meslektaşıyla Biraraya Geldi - Son Dakika

HEFEİ, 31 Mart (Xinhua) — Katar'ın en üst düzey diplomatı, " Afganistan'ın komşuları Afganistan" dışişleri bakanları diyaloğuna katılmak için Çin'de bulunuyor. Katar'ın bir dizi gergin konunun siyasi çözümünde yer aldığını ve uluslararası barış ve işbirliğine büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Wang, Çin'in Ortadoğu'daki ülkeleri birlik ve kalkınmalarını güçlendirmeleri ile bölgede ortak bir güvenlik yapısı inşa etmeleri yönünde desteklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, iki tarafa da temel çıkarlarını korurken birbirlerini desteklemeyi sürdürmeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Katar'ın kalkınma stratejisiyle uyumunu güçlendirmeleri çağrısı yaptı. Wang, Çin'in enerji işbirliğinde Katar'ın uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir stratejik ortağı olmaya ve sanayi zincirinin tamamında işbirliğini aktif olarak artırmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin'in Afganistan meselesini ele alışındaki önemli rolünden övgüyle bahseden Muhammed, Filistin konusundaki objektif ve adil pozisyonunu övdü ve Çin'i, Beijing Kış Olimpiyatları'na başarılı şekilde ev sahipliği yaptığı için tebrik etti. Katar'ın da Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne büyük önem atfettiğini ve aktif bir katılımcı olmayı istediğini kaydeden Muhammed, ülkesinin aynı zamanda Çinli şirketlerin Katar'daki yatırımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğini belirtti. Katar'ın tek-Çin ilkesini sıkı sıkıya desteklediğini ve Çin'in içişlerine dışarıdan müdahaleye karşı çıktığını ifade eden Katarlı Bakan, Katar ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişlemeye devam ettiğini aktardı.

Muhammed, Çin'in Katar'ın en önemli enerji ortağı haline geldiğini ve ülkesinin Çin'in sürdürülebilir ve istikrarlı enerji tedarikçisi olmaya istekli olduğunu söyledi. İki taraf, Çin ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki işbirliğinin gelişimini destekleme yönünde anlaştı. Muhammed, Çin ile KİK arasında yakın bir zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik desteğini dile getirdi. Taraflar, aralarında İran nükleer meselesinin de bulunduğu diğer konular hakkında da istişarelerde bulundu.